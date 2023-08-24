В ЯНАО количество преступлений увеличилось на 15 процентов

В ЯНАО за семь месяцев зарегистрировано почти 4500 преступлений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО с начала января по конец июля количество преступлений увеличилось на 14,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или примерно на 600 случаев в количественном выражении. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«По итогам семи месяцев на территории автономного округа зарегистрировано на 14,5 процента больше преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (4 472 против 3 907). Раскрыто 65,7 процента преступлений (за 7 месяцев 2022 года — 63,7 процента), выявлено более одной тысячи восьмисот лиц, совершивших преступления», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Доля тяжких и особо тяжких преступлений против личности составляет почти 40 процентов. На долю мошенников приходится половина зарегистрированных преступлений — 2245 случаев.

Увеличение преступности отмечается в крупных городах — Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. В Салехарде, Тазовском, Ямальском, Шурышкарском и Красноселькупском районах отмечается спад преступлений.

Каждое третье преступление совершается лицами, имеющими в прошлом опыт подобных деяний. Более 15 процентов совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО участились случаи совершения преступлений лицами, находящимися под наркотическим воздействием. Большая доля приходится и на мигрантов, прибывших в регион.