Старший лейтенант Матюшин рассказал о тупике, в который попали ВСУ из-за касетных бомб

Старший лейтенант Матюшин: ВСУ подрываются на своих же кассетных боеприпасах

26 августа 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Кассетные боеприпасы сразу же срабатывают только в 30% случаях, отметил Александр Матюшин Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При использовании кассетных боеприпасов ВСУ рискуют подорвать сами себя. В 70% случаях эти бомбы срабатывают позже, отметил в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Существует опасность для ВСУ подрывать самих себя из-за использования кассетных боеприпасов. Но украинские войска об этом не думают, командование по крайней мере, судя по тому, в каких количествах они гробят своих людей, отправляют в бессмысленные атаки. Они не считаются со своими потерями и поэтому, соответственно, используют такую тактику — применяют кассетные боеприпасы, которые полноценно срабатывают только в 30% случаях. В 70% есть риск, что кассеты просто рассыпаются и не детонируют. Это бывало не раз, не только на позициях, но и в мирных кварталах Донецка, Макеевки. Конечно, украинские войска имеют тут проблемы, но не считают это потерями. Не задумываются, что подчиненные могут на этих боеприпасах подрываться, поэтому активно их используют по всей линии фронта», — объяснил Александр Матюшин. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что часто ВСУ попадают на свои же мины, так как не составляют карты их размещения. «Украинские войска даже при минировании своих позиций часто не составляют карты минных полей и соответственно не отмечают даже для себя накладки, где они поставили растяжку, где они поставили какую-то мину, и при повторном заходе на эти позиции сами взрываются на своим минах. Видимо, это какая-то расхлябанность. Возможно, среди военных есть ощущение, что они эти позиции долго не удержат, поэтому поставил и поставил, зачем отмечать. Часто такое бывает — между нашими и украинскими позициями находится какая-то посадка и туда, допустим, заходит какая-то мелкая диверсионно-разведывательная группа, перед уходом делает растяжки, не отмечает их, думая, что следом зайдут какие-то российские группы и подорвутся. Но наши не заходят. В итоге ВСУ и сами же потом подрываются, на том, что сами и поставили», — добавил Матюшин. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что порядка 45% кассетных боеприпасов, применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ), не разрываются. Поэтому они представляют опасность для будущего территорий, где идут боевые действия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При использовании кассетных боеприпасов ВСУ рискуют подорвать сами себя. В 70% случаях эти бомбы срабатывают позже, отметил в беседе с URA.RU старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Донбассе с 2014 года Александр Матюшин. «Существует опасность для ВСУ подрывать самих себя из-за использования кассетных боеприпасов. Но украинские войска об этом не думают, командование по крайней мере, судя по тому, в каких количествах они гробят своих людей, отправляют в бессмысленные атаки. Они не считаются со своими потерями и поэтому, соответственно, используют такую тактику — применяют кассетные боеприпасы, которые полноценно срабатывают только в 30% случаях. В 70% есть риск, что кассеты просто рассыпаются и не детонируют. Это бывало не раз, не только на позициях, но и в мирных кварталах Донецка, Макеевки. Конечно, украинские войска имеют тут проблемы, но не считают это потерями. Не задумываются, что подчиненные могут на этих боеприпасах подрываться, поэтому активно их используют по всей линии фронта», — объяснил Александр Матюшин. При этом старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке подчеркнул, что часто ВСУ попадают на свои же мины, так как не составляют карты их размещения. «Украинские войска даже при минировании своих позиций часто не составляют карты минных полей и соответственно не отмечают даже для себя накладки, где они поставили растяжку, где они поставили какую-то мину, и при повторном заходе на эти позиции сами взрываются на своим минах. Видимо, это какая-то расхлябанность. Возможно, среди военных есть ощущение, что они эти позиции долго не удержат, поэтому поставил и поставил, зачем отмечать. Часто такое бывает — между нашими и украинскими позициями находится какая-то посадка и туда, допустим, заходит какая-то мелкая диверсионно-разведывательная группа, перед уходом делает растяжки, не отмечает их, думая, что следом зайдут какие-то российские группы и подорвутся. Но наши не заходят. В итоге ВСУ и сами же потом подрываются, на том, что сами и поставили», — добавил Матюшин. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что порядка 45% кассетных боеприпасов, применяемых вооруженными силами Украины (ВСУ), не разрываются. Поэтому они представляют опасность для будущего территорий, где идут боевые действия.