В Ноябрьске в несколько раз увеличится спорткомплекс для инвалидов

26 августа 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

В спорткомплексе сможет одновременно заниматься 100 человек Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в спорткомплексе «Зенит» откроют два дополнительных зала для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По информации окружного правительства, теперь в отделении одновременно сможет заниматься 100 человек, что в четыре раза больше, чем до реконструкции. «В сентябре в спорткомплексе откроется обновленное отделение адаптивной физической культуры. До ремонта в „Зените“ на базе отделения работали два зала. После реконструкции их стало четыре. Теперь здесь смогут заниматься одновременно до 100 человек, это в четыре раза больше, чем ранее», — сообщают на сайте властей округа. В спорткомплекс также завезли оборудование для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и общими заболеваниями. В ближайшее время ожидается поставка еще 10 тренажеров. Ранее губернатор ЯНАО и член генсовета «Единой России» Дмитрий Артюхов дал ряд поручений для усиления поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Департаменту туризма и молодежной политики было поручено организовать выезды на летний отдых, а также планируется закупка специализированного медицинского оборудования.

В Ноябрьске (ЯНАО) в спорткомплексе «Зенит» откроют два дополнительных зала для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По информации окружного правительства, теперь в отделении одновременно сможет заниматься 100 человек, что в четыре раза больше, чем до реконструкции. «В сентябре в спорткомплексе откроется обновленное отделение адаптивной физической культуры. До ремонта в „Зените“ на базе отделения работали два зала. После реконструкции их стало четыре. Теперь здесь смогут заниматься одновременно до 100 человек, это в четыре раза больше, чем ранее», — сообщают на сайте властей округа. В спорткомплекс также завезли оборудование для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и общими заболеваниями. В ближайшее время ожидается поставка еще 10 тренажеров. Ранее губернатор ЯНАО и член генсовета «Единой России» Дмитрий Артюхов дал ряд поручений для усиления поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Департаменту туризма и молодежной политики было поручено организовать выезды на летний отдых, а также планируется закупка специализированного медицинского оборудования.