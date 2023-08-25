25 августа 2023

В Ноябрьске в несколько раз увеличится спорткомплекс для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Моора. Сургут, тренажерный зал, инвалиды-колясочники, спортзал, центр адаптивного спорта
В спорткомплексе сможет одновременно заниматься 100 человек Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в спорткомплексе «Зенит» откроют два дополнительных зала для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По информации окружного правительства, теперь в отделении одновременно сможет заниматься 100 человек, что в четыре раза больше, чем до реконструкции.

«В сентябре в спорткомплексе откроется обновленное отделение адаптивной физической культуры. До ремонта в „Зените“ на базе отделения работали два зала. После реконструкции их стало четыре. Теперь здесь смогут заниматься одновременно до 100 человек, это в четыре раза больше, чем ранее», — сообщают на сайте властей округа.

В спорткомплекс также завезли оборудование для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и общими заболеваниями. В ближайшее время ожидается поставка еще 10 тренажеров.

Ранее губернатор ЯНАО и член генсовета «Единой России» Дмитрий Артюхов дал ряд поручений для усиления поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Департаменту туризма и молодежной политики было поручено организовать выезды на летний отдых, а также планируется закупка специализированного медицинского оборудования.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в спорткомплексе «Зенит» откроют два дополнительных зала для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По информации окружного правительства, теперь в отделении одновременно сможет заниматься 100 человек, что в четыре раза больше, чем до реконструкции. «В сентябре в спорткомплексе откроется обновленное отделение адаптивной физической культуры. До ремонта в „Зените“ на базе отделения работали два зала. После реконструкции их стало четыре. Теперь здесь смогут заниматься одновременно до 100 человек, это в четыре раза больше, чем ранее», — сообщают на сайте властей округа. В спорткомплекс также завезли оборудование для детей с нарушением зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и общими заболеваниями. В ближайшее время ожидается поставка еще 10 тренажеров. Ранее губернатор ЯНАО и член генсовета «Единой России» Дмитрий Артюхов дал ряд поручений для усиления поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Департаменту туризма и молодежной политики было поручено организовать выезды на летний отдых, а также планируется закупка специализированного медицинского оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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