Правительство Курганской области подарило Шадринску на День города выступление дважды занесенного в книгу рекордов Гиннесса танцующего оркестра «Уралбэнд» из Екатеринбурга. Об этом сообщается в пресс-службе региональных властей.
«Подарком станет выступление „Уралбэнда“ из Екатеринбурга. Выступление состоится на стадионе „Торпедо“», — сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».
В 19:00 на стадионе начнется шоу-дискотека, на которой творческие коллективы и солисты дворца культуры исполнят хиты 80-х и 90-х годов. В 22:00, за полчаса до салюта, состоится огненное шоу.
Ранее сообщалось, что на Дне города в Шадринске выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Группа стала хедлайнером праздника.
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