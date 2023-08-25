Курганские власти подарили Шадринску выступление группы из книги рекордов Гиннесса. Фото

В Шадринске выступит танцующий оркестр «Уралбэнд»

26 августа 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Группа дважды попадала в книгу рекордов Гиннесса Фото: Московец Илья © URA.RU Правительство Курганской области подарило Шадринску на День города выступление дважды занесенного в книгу рекордов Гиннесса танцующего оркестра «Уралбэнд» из Екатеринбурга. Об этом сообщается в пресс-службе региональных властей. «Подарком станет выступление „Уралбэнда“ из Екатеринбурга. Выступление состоится на стадионе „Торпедо“», — сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». В 19:00 на стадионе начнется шоу-дискотека, на которой творческие коллективы и солисты дворца культуры исполнят хиты 80-х и 90-х годов. В 22:00, за полчаса до салюта, состоится огненное шоу. Ранее сообщалось, что на Дне города в Шадринске выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Группа стала хедлайнером праздника. Группа выступает на Дне города в Шадринске Автор фото: губернатор Курганской области Вадим Шумков

Правительство Курганской области подарило Шадринску на День города выступление дважды занесенного в книгу рекордов Гиннесса танцующего оркестра «Уралбэнд» из Екатеринбурга. Об этом сообщается в пресс-службе региональных властей. «Подарком станет выступление „Уралбэнда“ из Екатеринбурга. Выступление состоится на стадионе „Торпедо“», — сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». В 19:00 на стадионе начнется шоу-дискотека, на которой творческие коллективы и солисты дворца культуры исполнят хиты 80-х и 90-х годов. В 22:00, за полчаса до салюта, состоится огненное шоу. Ранее сообщалось, что на Дне города в Шадринске выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Группа стала хедлайнером праздника.