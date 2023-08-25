25 августа 2023

Курганские власти подарили Шадринску выступление группы из книги рекордов Гиннесса. Фото

В Шадринске выступит танцующий оркестр «Уралбэнд»
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничное шествие. Екатеринбург, оркестр, музыканты, труба, уралбэнд, духовые
Группа дважды попадала в книгу рекордов Гиннесса Фото:

Правительство Курганской области подарило Шадринску на День города выступление дважды занесенного в книгу рекордов Гиннесса танцующего оркестра «Уралбэнд» из Екатеринбурга. Об этом сообщается в пресс-службе региональных властей.

«Подарком станет выступление „Уралбэнда“ из Екатеринбурга. Выступление состоится на стадионе „Торпедо“», — сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

В 19:00 на стадионе начнется шоу-дискотека, на которой творческие коллективы и солисты дворца культуры исполнят хиты 80-х и 90-х годов. В 22:00, за полчаса до салюта, состоится огненное шоу.

Ранее сообщалось, что на Дне города в Шадринске выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Группа стала хедлайнером праздника.

Группа выступает на Дне города в Шадринске
Группа выступает на Дне города в Шадринске

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Правительство Курганской области подарило Шадринску на День города выступление дважды занесенного в книгу рекордов Гиннесса танцующего оркестра «Уралбэнд» из Екатеринбурга. Об этом сообщается в пресс-службе региональных властей. «Подарком станет выступление „Уралбэнда“ из Екатеринбурга. Выступление состоится на стадионе „Торпедо“», — сообщается в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». В 19:00 на стадионе начнется шоу-дискотека, на которой творческие коллективы и солисты дворца культуры исполнят хиты 80-х и 90-х годов. В 22:00, за полчаса до салюта, состоится огненное шоу. Ранее сообщалось, что на Дне города в Шадринске выступит легендарная группа из нулевых — «Инфинити». Группа стала хедлайнером праздника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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