После жалобы прокурору мэрия Кургана пообещала отремонтировать проблемную дорогу

27 августа 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана займется ремонтом дороги на улице Джамбула в 2024 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Мэрия Кургана пообещала отремонтировать проблемный участок дороги на улице Джамбула. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее курганцы пожаловались прокурору Виталию Долгушину на то, что городские власти не выполнили решение суда и не произвели ремонт улицы. «В 2024 году планируется ремонт дороги на улице Джамбула от дома № 10 до выезда на улицу Коли Мяготина. Ремонт будет при условии доведения финансирования», — говорится в ответе. Ранее живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жаловались на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. По словам горожан, они с 2008 года ходят в приемную Путина в Кургане и просят сделать ремонт. Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что ремонт дороги на улице Джамбула был включен в наказы избирателей по его округу. Чиновники мэрии дали обещание сделать асфальт, наказ согласовали, но жители так и не дождались обещанного ремонта.

Мэрия Кургана пообещала отремонтировать проблемный участок дороги на улице Джамбула. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее курганцы пожаловались прокурору Виталию Долгушину на то, что городские власти не выполнили решение суда и не произвели ремонт улицы. «В 2024 году планируется ремонт дороги на улице Джамбула от дома № 10 до выезда на улицу Коли Мяготина. Ремонт будет при условии доведения финансирования», — говорится в ответе. Ранее живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жаловались на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. По словам горожан, они с 2008 года ходят в приемную Путина в Кургане и просят сделать ремонт. Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что ремонт дороги на улице Джамбула был включен в наказы избирателей по его округу. Чиновники мэрии дали обещание сделать асфальт, наказ согласовали, но жители так и не дождались обещанного ремонта.