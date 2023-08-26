26 августа 2023
25 августа 2023

После жалобы прокурору мэрия Кургана пообещала отремонтировать проблемную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция городских дорог главой Сургута Шуваловым Вадимом и председателем Думы города Краснояровой Надеждой. Сургут, плохой асфальт, дорожный конус
Мэрия Кургана займется ремонтом дороги на улице Джамбула в 2024 году Фото:

Мэрия Кургана пообещала отремонтировать проблемный участок дороги на улице Джамбула. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее курганцы пожаловались прокурору Виталию Долгушину на то, что городские власти не выполнили решение суда и не произвели ремонт улицы.

«В 2024 году планируется ремонт дороги на улице Джамбула от дома № 10 до выезда на улицу Коли Мяготина. Ремонт будет при условии доведения финансирования», — говорится в ответе.

Ранее живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жаловались на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. По словам горожан, они с 2008 года ходят в приемную Путина в Кургане и просят сделать ремонт.

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что ремонт дороги на улице Джамбула был включен в наказы избирателей по его округу. Чиновники мэрии дали обещание сделать асфальт, наказ согласовали, но жители так и не дождались обещанного ремонта.

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Мэрия Кургана пообещала отремонтировать проблемный участок дороги на улице Джамбула. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Ранее курганцы пожаловались прокурору Виталию Долгушину на то, что городские власти не выполнили решение суда и не произвели ремонт улицы. «В 2024 году планируется ремонт дороги на улице Джамбула от дома № 10 до выезда на улицу Коли Мяготина. Ремонт будет при условии доведения финансирования», — говорится в ответе. Ранее живущие на улице Джамбула курганские пенсионеры жаловались на большую лужу, из-за которой к ним не могут проехать скорая и такси. По словам горожан, они с 2008 года ходят в приемную Путина в Кургане и просят сделать ремонт. Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов сообщил URA.RU, что ремонт дороги на улице Джамбула был включен в наказы избирателей по его округу. Чиновники мэрии дали обещание сделать асфальт, наказ согласовали, но жители так и не дождались обещанного ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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