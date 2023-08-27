На трассе между ХМАО и Тюменью изменят дорожную разметку

На федеральной трассе Ханты-Мансийск — Тюмень в Тобольском районе будет запрещен выезд на встречную полосу с 228 по 253 километр. Данная мера связана с большим количеством ДТП на данном участке за последнюю неделю. Информацию об изменениях передает тюменское издание.
«Чтобы сократить количество ДТП, на комиссии по безопасности дорожного движения было решено изменить проект дорожной разметки. Сплошная линия разметки будет нанесена на участке с 228 по 253 километр», — сообщается в telegram-канале издания «Тюменское время».
Основная причина повышение аварийности заключается в увеличении трафика и несоблюдении скоростного режима. За последнюю неделю на данном участке произошло 31 ДТП, в которых пять человек погибли.
Ранее сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области устроили сплошные проверки водителей на трезвость. В рейдах также принимала участие кинологическая служба. Так сотрудниками ГИБДД был остановлен водитель, который с начала года уже 15 раз снимал тонировку и продолжает ездить в тонированной машине.
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