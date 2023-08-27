Бывшим топ-менеджерам грозит до шести лет за растрату 90 млн на курганские БМП

Экс-руководителям КТЗ грозят строки за растрату 90 млн на создание БМП «Курганец» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Генпрокуратура запросила сроки для бывших топ-менеджеров концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) по делу о растрате 90 миллионов рублей на создание БМП «Курганец», производителем которого является оборонное предприятие «Курганмашзавод». Об этом сообщает издание «Коммерсант». Ранее виновным был признан экс-глава КТЗ Михаил Болотин.

«В Мещанском райсуде Москвы подошел к концу процесс по уголовному делу о растрате 90 млн рублей бывшими топ-менеджерами концерна КТЗ. Генпрокуратура попросила приговорить к шести и пяти годам колонии общего режима бывших замгендиректора холдинга Михаила Школьника и руководителя казначейства Ирину Восторгину», — передает «Коммерсант». Также подсудимым грозят штрафы в размере одного млн рублей.

Бывшие топ-менеджеры КТЗ Болотин, Школьник и Восторгина были задержаны ФСБ в сентябре 2021 года по обвинению в особо крупной растрате, совершенной в 2015—2016 годах. Позже основатель концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Болотин признал свою вину и начал активно сотрудничать со следствием. В итоге ему дали два года колонии. Отсидев полтора года он вышел на свободу в феврале 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что экс-владелец «Курганмашзавода» Болотин вышел на свободу. За растрату 90 млн рублей на создание БМП «Курганец» он отсидел 17 месяцев. Бывший топ-менеджер освободился 22 февраля 2023 года.