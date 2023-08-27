27 августа 2023
26 августа 2023

Губернатор Моор посетил детский сад на своей родине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Детские сады. Клипарт. Тюмень, детский сад, детская площадка, забор
Новый детсад в Березняках рассчитан на 630 детей (архивное фото) Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад «Березка» в Березняковском микрорайоне Тюмени. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Глава региона родился в Березняках (тогда не входивших в состав Тюмени) в 1974 году.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад „Березка“ в Тюмени. Корпус №2 детсада №127 в микрорайоне Березняковском, строительство которого было начато в марте 2021 года, введен в эксплуатацию», — рассказали в инфоцентре.

По данным властей, сад рассчитан на 630 детей. В том числе, в учреждении предусмотрены четыре группы для детей до трех лет.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад «Березка» в Березняковском микрорайоне Тюмени. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Глава региона родился в Березняках (тогда не входивших в состав Тюмени) в 1974 году. «Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад „Березка“ в Тюмени. Корпус №2 детсада №127 в микрорайоне Березняковском, строительство которого было начато в марте 2021 года, введен в эксплуатацию», — рассказали в инфоцентре. По данным властей, сад рассчитан на 630 детей. В том числе, в учреждении предусмотрены четыре группы для детей до трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...