Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад «Березка» в Березняковском микрорайоне Тюмени. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Глава региона родился в Березняках (тогда не входивших в состав Тюмени) в 1974 году.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад „Березка“ в Тюмени. Корпус №2 детсада №127 в микрорайоне Березняковском, строительство которого было начато в марте 2021 года, введен в эксплуатацию», — рассказали в инфоцентре.
По данным властей, сад рассчитан на 630 детей. В том числе, в учреждении предусмотрены четыре группы для детей до трех лет.
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