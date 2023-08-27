Новый детсад в Березняках рассчитан на 630 детей (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад «Березка» в Березняковском микрорайоне Тюмени. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства. Глава региона родился в Березняках (тогда не входивших в состав Тюмени) в 1974 году.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детский сад „Березка“ в Тюмени. Корпус №2 детсада №127 в микрорайоне Березняковском, строительство которого было начато в марте 2021 года, введен в эксплуатацию», — рассказали в инфоцентре.

По данным властей, сад рассчитан на 630 детей. В том числе, в учреждении предусмотрены четыре группы для детей до трех лет.

Фото: инфоцентр правительства Тюменской области