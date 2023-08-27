27 августа 2023

В Тюмени вырубят более 1 500 деревьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, лесоруб, распил, вырубка деревьев, щепки, валка леса
Деревья спилят ради безопасности горожан Фото:

В Тюмени в ближайшие полгода под снос отправят более 1 500 кедров, кленов, дубов и других деревьев. Соответствующий аукцион на сайте госзакупок объявили городские власти.

«Оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории Тюмени. Объем — 1 565 деревьев», — говорится в документах закупки.

Заказчиком услуг выступает «ЛесПаркХоз». До 10 декабря исполнителю контракта предстоит заниматься рубкой дубов, кленов, ясеней, вязов, буков, рябин, черемух, пихт, берез, елей, лиственниц, сосен, кедров, тополей, ив и яблонь. Конкретные места вырубки в договоре не обозначены: координаты подрядчик будет получать отдельно в каждой заявке.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. Там пояснили, что сносу подлежат деревья, которые представляют угрозу для граждан.

«В управы и Единый центр оперативного реагирования регулярно поступают заявки от граждан о поврежденных деревьях: засохших, с трещинами и надломами на стволах и прочими признаками аварийности. Выявлены наиболее критичные объекты, требующие быстрого принятия мер по сносу, в том числе — произрастающие вблизи детских площадок и местах массового скопления людей», — пояснили в мэрии.

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В Тюмени в ближайшие полгода под снос отправят более 1 500 кедров, кленов, дубов и других деревьев. Соответствующий аукцион на сайте госзакупок объявили городские власти. «Оказание услуг по сносу зеленых насаждений на территории Тюмени. Объем — 1 565 деревьев», — говорится в документах закупки. Заказчиком услуг выступает «ЛесПаркХоз». До 10 декабря исполнителю контракта предстоит заниматься рубкой дубов, кленов, ясеней, вязов, буков, рябин, черемух, пихт, берез, елей, лиственниц, сосен, кедров, тополей, ив и яблонь. Конкретные места вырубки в договоре не обозначены: координаты подрядчик будет получать отдельно в каждой заявке. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Тюмени. Там пояснили, что сносу подлежат деревья, которые представляют угрозу для граждан. «В управы и Единый центр оперативного реагирования регулярно поступают заявки от граждан о поврежденных деревьях: засохших, с трещинами и надломами на стволах и прочими признаками аварийности. Выявлены наиболее критичные объекты, требующие быстрого принятия мер по сносу, в том числе — произрастающие вблизи детских площадок и местах массового скопления людей», — пояснили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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