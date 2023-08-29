В уральском ФАС рассказали, как не допустить повторения трагедии с «Мистером Сидром»

Уральский ФАС: компании будут включены в реестр производителей пивоваренной отрасли

29 августа 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

«Алкогольные» нововведения вступят в силу уже этой осенью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России С начала сентября все компании, занимающемся производством пива в России, должны быть включены в реестр производителей пивоваренной отрасли. Это позволит потребителям получать информации о легальности производителя и не допустить повторения трагедии с массовым отравлением суррогатным сидром. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Рустам Девитьяров. «С 1 сентября все организации, которые осуществляют производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на территории России, обязаны присутствовать в реестре производителей пивоваренной отрасли. Таким образом, для потребителя появится гораздо больше информации об участниках пивоваренного рынка», — рассказал Девитьяров. По его словам, данный реестр будет размещен на официальном сайте Росалкогольрегулирования. Каждый потребитель сможет самостоятельно получить необходимые сведения о легальности данного производителя. «Это очень важно, учитывая ситуации с производителями пивных напитков из Самарской области, где произошли трагические случаи, которые, к сожалению, не обошли и Урал», — отметил руководитель по регулированию алкогольного рынка. Также появится маркировка пивоваренной продукции в системе «Честный знак» и Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров. С 1 октября 2023 года это коснется продукции из стекла и ПЭТ тар. Благодаря этому потребители смогут получить информацию о дате производства и технологических условиях конкретной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что в результате употребления контрафактного сидра «Мистер Сидр» в России пострадало около 100 человек, напитки были зафиксированы и на Урале — в Пермском крае и Курганской области. Роспотребнадзором было изъято 66,5 тысяч литров этого сидра по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала сентября все компании, занимающемся производством пива в России, должны быть включены в реестр производителей пивоваренной отрасли. Это позволит потребителям получать информации о легальности производителя и не допустить повторения трагедии с массовым отравлением суррогатным сидром. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО Рустам Девитьяров. «С 1 сентября все организации, которые осуществляют производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи на территории России, обязаны присутствовать в реестре производителей пивоваренной отрасли. Таким образом, для потребителя появится гораздо больше информации об участниках пивоваренного рынка», — рассказал Девитьяров. По его словам, данный реестр будет размещен на официальном сайте Росалкогольрегулирования. Каждый потребитель сможет самостоятельно получить необходимые сведения о легальности данного производителя. «Это очень важно, учитывая ситуации с производителями пивных напитков из Самарской области, где произошли трагические случаи, которые, к сожалению, не обошли и Урал», — отметил руководитель по регулированию алкогольного рынка. Также появится маркировка пивоваренной продукции в системе «Честный знак» и Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров. С 1 октября 2023 года это коснется продукции из стекла и ПЭТ тар. Благодаря этому потребители смогут получить информацию о дате производства и технологических условиях конкретной продукции. Ранее URA.RU сообщало, что в результате употребления контрафактного сидра «Мистер Сидр» в России пострадало около 100 человек, напитки были зафиксированы и на Урале — в Пермском крае и Курганской области. Роспотребнадзором было изъято 66,5 тысяч литров этого сидра по всей стране.