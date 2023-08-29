В Тюмени школьников зовут бесплатно купаться на скандальную базу отдыха

Тюменский термальный источник «Советский» стал бесплатным для школьников

30 августа 2023 в 16:22 Размер текста - 17 +

Для школьников до 17 лет устроили специальную акцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском термальном источнике «Советский» с 21 августа по 30 сентября проходит акция, по которой посещение комплекса станет бесплатным для школьников. Информация об этом размещена на официальном сайте базы отдыха. Ранее там произошла большая драка, из-за чего пришлось вызывать полицию. «С 21 августа по 30 сентября всем школьникам купание в горячем источнике бесплатно! Отдыхайте, оздоровляйтесь и набирайтесь сил для нового учебного года», — указано на сайте «Советского». Там уточняется, что акция действует только для школьников до 17 лет. В середине августа на «Советском» произошел конфликт между охраной и посетителями, который перерос в драку. Как утверждает пресс-служба базы отдыха, на шумную компанию гостей неоднократно жаловались, но гости неадекватно отреагировали на просьбу покинуть территорию и напали на сотрудников комплекса. Сами посетители имеют другую версию произошедшего.

В тюменском термальном источнике «Советский» с 21 августа по 30 сентября проходит акция, по которой посещение комплекса станет бесплатным для школьников. Информация об этом размещена на официальном сайте базы отдыха. Ранее там произошла большая драка, из-за чего пришлось вызывать полицию. «С 21 августа по 30 сентября всем школьникам купание в горячем источнике бесплатно! Отдыхайте, оздоровляйтесь и набирайтесь сил для нового учебного года», — указано на сайте «Советского». Там уточняется, что акция действует только для школьников до 17 лет. В середине августа на «Советском» произошел конфликт между охраной и посетителями, который перерос в драку. Как утверждает пресс-служба базы отдыха, на шумную компанию гостей неоднократно жаловались, но гости неадекватно отреагировали на просьбу покинуть территорию и напали на сотрудников комплекса. Сами посетители имеют другую версию произошедшего.