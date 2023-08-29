29 августа 2023

В Тюмени школьников зовут бесплатно купаться на скандальную базу отдыха

Тюменский термальный источник «Советский» стал бесплатным для школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, ребенок, источник, горячий источник, мальчик, минеральный источник, термальный источник
Для школьников до 17 лет устроили специальную акцию Фото:

В тюменском термальном источнике «Советский» с 21 августа по 30 сентября проходит акция, по которой посещение комплекса станет бесплатным для школьников. Информация об этом размещена на официальном сайте базы отдыха. Ранее там произошла большая драка, из-за чего пришлось вызывать полицию.

«С 21 августа по 30 сентября всем школьникам купание в горячем источнике бесплатно! Отдыхайте, оздоровляйтесь и набирайтесь сил для нового учебного года», — указано на сайте «Советского». Там уточняется, что акция действует только для школьников до 17 лет.

В середине августа на «Советском» произошел конфликт между охраной и посетителями, который перерос в драку. Как утверждает пресс-служба базы отдыха, на шумную компанию гостей неоднократно жаловались, но гости неадекватно отреагировали на просьбу покинуть территорию и напали на сотрудников комплекса. Сами посетители имеют другую версию произошедшего.

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В тюменском термальном источнике «Советский» с 21 августа по 30 сентября проходит акция, по которой посещение комплекса станет бесплатным для школьников. Информация об этом размещена на официальном сайте базы отдыха. Ранее там произошла большая драка, из-за чего пришлось вызывать полицию. «С 21 августа по 30 сентября всем школьникам купание в горячем источнике бесплатно! Отдыхайте, оздоровляйтесь и набирайтесь сил для нового учебного года», — указано на сайте «Советского». Там уточняется, что акция действует только для школьников до 17 лет. В середине августа на «Советском» произошел конфликт между охраной и посетителями, который перерос в драку. Как утверждает пресс-служба базы отдыха, на шумную компанию гостей неоднократно жаловались, но гости неадекватно отреагировали на просьбу покинуть территорию и напали на сотрудников комплекса. Сами посетители имеют другую версию произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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