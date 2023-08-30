Губернатор ЯНАО назначил нового главу депимущества

Замдиректора департамента имущественных отношений ЯНАО Ирина Гилева возглавила ведомство. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.
«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил директором департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Ирину Гилеву», — говорится в сообщении. Отмечается, что Гилева участвовала в подготовке ямальских мегапроектов — пассажирского терминала в Новом Уренгое и туристического комплекса Рай-Из.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава департамента имущественных отношений Сергей Черняев собирается в отставку. По информации источников Черняев будет заниматься реализацией крупных инвестиционных проектов на Ямале, однако куда именно он перешел с поста директора — неизвестно.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.