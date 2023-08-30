30 августа 2023
29 августа 2023

Губернатор ЯНАО назначил нового главу депимущества

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, чиновница, блокнот, документы, женские руки, шариковая ручка, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Ирина Гилева стала руководителем ведомства Фото:

Замдиректора департамента имущественных отношений ЯНАО Ирина Гилева возглавила ведомство. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил директором департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Ирину Гилеву», — говорится в сообщении. Отмечается, что Гилева участвовала в подготовке ямальских мегапроектов — пассажирского терминала в Новом Уренгое и туристического комплекса Рай-Из.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава департамента имущественных отношений Сергей Черняев собирается в отставку. По информации источников Черняев будет заниматься реализацией крупных инвестиционных проектов на Ямале, однако куда именно он перешел с поста директора — неизвестно.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Замдиректора департамента имущественных отношений ЯНАО Ирина Гилева возглавила ведомство. Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил директором департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа Ирину Гилеву», — говорится в сообщении. Отмечается, что Гилева участвовала в подготовке ямальских мегапроектов — пассажирского терминала в Новом Уренгое и туристического комплекса Рай-Из. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава департамента имущественных отношений Сергей Черняев собирается в отставку. По информации источников Черняев будет заниматься реализацией крупных инвестиционных проектов на Ямале, однако куда именно он перешел с поста директора — неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...