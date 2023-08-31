31 августа 2023

В Кургане перенесли дату масштабного отключения воды из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, кран, нет воды, отключение воды, водопроводный кран
«Водный союз» перенес даты работ на водопроводе, из-за которых хотели отключит треть города 2 сентября Фото:

Курганские коммунальщики перенесли работы по врезке водопровода в микрорайоне Северный, а также запланированное на 2 сентября масштабное отключение воды в домах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».

«В связи с погодными условиями врезка нового участка водопровода диаметром 1000 мм по адресу: ул. Новостроек, 50/ ул. Лермонтова, 78 в существующую сеть переносится. Таким образом, отключения холодного водоснабжения в микрорайонах Заозерный, Мостостроителей, Откормсавхоза, Локомотивный, ЖК „На Луначарского“ и „Рябиновый“, а также ряде предприятий Кургана не будет», — говорится в сообщении компании в telegram-канале.

Новая дата проведения работ пока не назначена. «Водный союз» информирует об изменениях дополнительно.

Накануне URA.RU писало, что треть жителей Кургана останется без воды. Отключение воды планировалось почти на сутки в четырех районах города. Еще в двух районах Кургана давление в сети холодного водоснабжения планировалось понизить.

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Курганские коммунальщики перенесли работы по врезке водопровода в микрорайоне Северный, а также запланированное на 2 сентября масштабное отключение воды в домах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный союз». «В связи с погодными условиями врезка нового участка водопровода диаметром 1000 мм по адресу: ул. Новостроек, 50/ ул. Лермонтова, 78 в существующую сеть переносится. Таким образом, отключения холодного водоснабжения в микрорайонах Заозерный, Мостостроителей, Откормсавхоза, Локомотивный, ЖК „На Луначарского“ и „Рябиновый“, а также ряде предприятий Кургана не будет», — говорится в сообщении компании в telegram-канале. Новая дата проведения работ пока не назначена. «Водный союз» информирует об изменениях дополнительно. Накануне URA.RU писало, что треть жителей Кургана останется без воды. Отключение воды планировалось почти на сутки в четырех районах города. Еще в двух районах Кургана давление в сети холодного водоснабжения планировалось понизить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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