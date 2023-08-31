Курганский участок реки Тобол загрязняют из другого региона

Загрязнение в реке обнаружили 24 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители компании «Водный Союз» обнаружили загрязнение реки Тобол, источник которого находится за пределами региона. Данная информация размещена в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

«В последнее время вода в природном источнике ухудшилась, в частности по мутности, цветности, хлоридам и перманганатной окисляемости. На предприятии связывают эту проблему с наличием постороннего загрязнения, источник которого находится за пределами Курганской области», — указано в сообщении.

Сотрудники компании выявили ухудшение состояния воды 24 августа. Сейчас в «Водном Союзе» ежедневно отбирают пробы воды, чтобы корректировать способы ее очистки. Представители компании направили эту информацию в Роспотребнадзор. В ведомстве ответили, что в водопроводной воде наблюдаются незначительные превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ, но они не представляют угрозу для жизни и здоровья граждан.

В компании отметили, что очистные сооружения, работающие по технологии, разработанной 45 лет назад, не могут полностью справиться с изменившимся составом воды. Модернизацию очистных сооружений завершат в Кургане в 2024 году.

Ранее в Кургане в ЦПКиО погибли утки. Они умерли в реке Битевка, которая относится к Тоболу. Тогда власти сделали вывод, что гибель уток связана с некачественным кормом.