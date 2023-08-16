16 августа 2023

Мэр Ситникова рассказала, как расследуется смерть уток в главном парке Кургана

Елена Ситникова: в погибших в главном парке Кургана утках не нашли вирусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, утка, пруд, водоем, ряска, цветущая вода, подкормка, утиная трава, стоячая вода
Эксперты проверили версию о гибели уток из-за некачественного корма Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что эксперты провели экспертизу погибших в Центральном парке культуры и отдыха уток. Специалисты не нашли в организме птиц какие-либо вирусы. Об этом мэр Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«Каждая погибшая утка была сдана на экспертизу. Никаких вирусов не было зафиксирована — причина гибели — некачественный корм», — рассказала мэр Кургана. При этом, Ситникова рассказала, что на данный момент ей неизвестны результаты экспертизы.

Ранее стало известно, что в Центральном парке культуры и отдыха массово погибли утки. Мертвые птицы лежали в воде и в кустах на берегу реки Бетевки. Со слов очевидцев, утки лежали там несколько дней. Власти Кургана начали искать виновных в гибели птиц. Мертвых уток отправили на исследование. Сообщается, что власти были намерены проверить версию о гибели птиц из-за некачественного корма.

URA.RU писало ранее, что власти заподозрили курганцев в гибели уток в ЦПКиО. Со слов чиновников, птиц кормили в жару хлебом, из-за чего он мог начать плесневеть и нанести вред.

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Глава Кургана Елена Ситникова рассказала, что эксперты провели экспертизу погибших в Центральном парке культуры и отдыха уток. Специалисты не нашли в организме птиц какие-либо вирусы. Об этом мэр Ситникова сообщила во время прямой трансляции в группе «ЦУР Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». «Каждая погибшая утка была сдана на экспертизу. Никаких вирусов не было зафиксирована — причина гибели — некачественный корм», — рассказала мэр Кургана. При этом, Ситникова рассказала, что на данный момент ей неизвестны результаты экспертизы. Ранее стало известно, что в Центральном парке культуры и отдыха массово погибли утки. Мертвые птицы лежали в воде и в кустах на берегу реки Бетевки. Со слов очевидцев, утки лежали там несколько дней. Власти Кургана начали искать виновных в гибели птиц. Мертвых уток отправили на исследование. Сообщается, что власти были намерены проверить версию о гибели птиц из-за некачественного корма. URA.RU писало ранее, что власти заподозрили курганцев в гибели уток в ЦПКиО. Со слов чиновников, птиц кормили в жару хлебом, из-за чего он мог начать плесневеть и нанести вред.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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