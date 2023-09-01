В Кургане на полтора месяца раньше срока открыли проезд по улице

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Работы Водного союза по ул. Комиссаров, 39. , ремонтные работы, работники в спецовках, строительная машина, ул комиссаров 39, улица комиссаров39
Проезд по ул. Блюхера в Кургане открыли раньше срока (фото из архива) Фото:

Курганские коммунальщики досрочно завершили ремонт водопровода, благодаря чему на полтора месяца раньше открыли проезд по улице Блюхера. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».

«Участок ул. Блюхера открыт для движения на полтора месяца раньше срока. На ул. Блюхера 1 сентября бригады досрочно завершили работы по капитальному ремонту ветхого водопровода. Участок дороги от дома №22 до пересечения с ул. Сибирской был закрыт для движения 21 августа», — говорится в сообщении компании в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что ремонтные работы на водопроводе по ул. Блюхера планировали провести в течение двух месяцев. Планировалось, что проезд по ул. Блюхера будет перекрыт до 18 октября. Работы на водоводе совмещены с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

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Курганские коммунальщики досрочно завершили ремонт водопровода, благодаря чему на полтора месяца раньше открыли проезд по улице Блюхера. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный союз». «Участок ул. Блюхера открыт для движения на полтора месяца раньше срока. На ул. Блюхера 1 сентября бригады досрочно завершили работы по капитальному ремонту ветхого водопровода. Участок дороги от дома №22 до пересечения с ул. Сибирской был закрыт для движения 21 августа», — говорится в сообщении компании в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что ремонтные работы на водопроводе по ул. Блюхера планировали провести в течение двух месяцев. Планировалось, что проезд по ул. Блюхера будет перекрыт до 18 октября. Работы на водоводе совмещены с планами администрации Кургана по ремонту дорожного полотна в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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