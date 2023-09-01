Росприроднадзор в Кургане предъявил иск мусорному полигону

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Шуховский полигон. Курган , дым, полигон тбо, шуховский полигон
Росприроднадзор требует от Шуховского полигона, который принадлежит мэрии Кургана, компенсацию за ущерб экологии Фото:

Росприроднадзор в Кургане взыскивает пять миллионов рублей с МУП «Шуховский полигон ТБО» за экологический ущерб. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области.

«Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования взыскивает 5 млн 64 тысячи рублей с МУП „Шуховский полигон ТБО“. Иск предъявлен за негативное воздействие полигона на окружающую среду за 2022 год», — указано в судебных материалах.

Предварительное судебное заседание прошло в Кургане второго августа. Представитель Шуховского полигона не согласился в суде с иском Росприроднадзора. Итоги заседания от 31 августа пока не опубликованы на сайте арбитражного суда Курганской области.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в МУП «Шуховский полигон ТБО», чтобы выяснить — удалось или нет предприятию отклонить иск на 5 миллионов рублей от Росприроднадзора. Ответ ожидается.

Ранее Шуховской полигон ТБО бесплатно принимал мусор у курганских погорельцев. Твердые бытовые отходы на полигон могли бесплатно сдавать члены гаражно-строительных кооперативов.

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Росприроднадзор в Кургане взыскивает пять миллионов рублей с МУП «Шуховский полигон ТБО» за экологический ущерб. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области. «Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования взыскивает 5 млн 64 тысячи рублей с МУП „Шуховский полигон ТБО“. Иск предъявлен за негативное воздействие полигона на окружающую среду за 2022 год», — указано в судебных материалах. Предварительное судебное заседание прошло в Кургане второго августа. Представитель Шуховского полигона не согласился в суде с иском Росприроднадзора. Итоги заседания от 31 августа пока не опубликованы на сайте арбитражного суда Курганской области. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в МУП «Шуховский полигон ТБО», чтобы выяснить — удалось или нет предприятию отклонить иск на 5 миллионов рублей от Росприроднадзора. Ответ ожидается. Ранее Шуховской полигон ТБО бесплатно принимал мусор у курганских погорельцев. Твердые бытовые отходы на полигон могли бесплатно сдавать члены гаражно-строительных кооперативов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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