Чиновники после курганских пожаров организовали бесплатный вывоз мусора с дач

14 мая 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

В Кургане полигон ТКО примет бесплатно мусор у дачников после пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Кургане для садоводов организовали бесплатный прием мусора на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает администрация Кургана в своем telegram-канале. «Шуховский полигон твердых бытовых отходов будет бесплатно принимать у курганских садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов мусор, собранный во время субботников», — говорится в посте. По информации ведомства, курганцы смогут подать заявку на полигон по телефону 600-636 с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) в рабочие дни. В посте представителей мэрии написано, что в заявке указывается название СНТ или ГСК, дата вывоза мусора, марка и государственный номер машины, а также количество рейсов, которые планируется сделать. «Заехать на полигон можно с 8:00 до 20:00 часов как на крупнотоннажном грузовом транспорте, так и на автомобилях «ГАЗель», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что по словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова чиновники регионального правительства и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке садовых участков. Такая мера обусловлена, по мнению главы региона, широким масштабом задач.

В Кургане для садоводов организовали бесплатный прием мусора на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает администрация Кургана в своем telegram-канале. «Шуховский полигон твердых бытовых отходов будет бесплатно принимать у курганских садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов мусор, собранный во время субботников», — говорится в посте. По информации ведомства, курганцы смогут подать заявку на полигон по телефону 600-636 с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) в рабочие дни. В посте представителей мэрии написано, что в заявке указывается название СНТ или ГСК, дата вывоза мусора, марка и государственный номер машины, а также количество рейсов, которые планируется сделать. «Заехать на полигон можно с 8:00 до 20:00 часов как на крупнотоннажном грузовом транспорте, так и на автомобилях «ГАЗель», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что по словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова чиновники регионального правительства и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке садовых участков. Такая мера обусловлена, по мнению главы региона, широким масштабом задач.