13 мая 2023
12 мая 2023

Чиновники после курганских пожаров организовали бесплатный вывоз мусора с дач

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Смолино. Последствия пожара. Курган, смолино, последствия пожара
В Кургане полигон ТКО примет бесплатно мусор у дачников после пожаров Фото:
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В Кургане для садоводов организовали бесплатный прием мусора на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает администрация Кургана в своем telegram-канале.

«Шуховский полигон твердых бытовых отходов будет бесплатно принимать у курганских садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов мусор, собранный во время субботников», — говорится в посте.

По информации ведомства, курганцы смогут подать заявку на полигон по телефону 600-636 с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) в рабочие дни. В посте представителей мэрии написано, что в заявке указывается название СНТ или ГСК, дата вывоза мусора, марка и государственный номер машины, а также количество рейсов, которые планируется сделать. «Заехать на полигон можно с 8:00 до 20:00 часов как на крупнотоннажном грузовом транспорте, так и на автомобилях «ГАЗель», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что по словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова чиновники регионального правительства и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке садовых участков. Такая мера обусловлена, по мнению главы региона, широким масштабом задач.

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В Кургане для садоводов организовали бесплатный прием мусора на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает администрация Кургана в своем telegram-канале. «Шуховский полигон твердых бытовых отходов будет бесплатно принимать у курганских садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов мусор, собранный во время субботников», — говорится в посте. По информации ведомства, курганцы смогут подать заявку на полигон по телефону 600-636 с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) в рабочие дни. В посте представителей мэрии написано, что в заявке указывается название СНТ или ГСК, дата вывоза мусора, марка и государственный номер машины, а также количество рейсов, которые планируется сделать. «Заехать на полигон можно с 8:00 до 20:00 часов как на крупнотоннажном грузовом транспорте, так и на автомобилях «ГАЗель», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что по словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова чиновники регионального правительства и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке садовых участков. Такая мера обусловлена, по мнению главы региона, широким масштабом задач.
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