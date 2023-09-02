В Тюмени из-за аварии пострадали две девочки. Фото

03 сентября 2023 в 09:17 Размер текста - 17 +

В Тюмени после аварии госпитализировали четырехлетнюю девочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 2 сентября на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них были дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В Тюмени 2 сентября вечером столкнулись LADA Granta и Nissan на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской из-за нарушения очередности проезда перекрестка. В ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей пассажиров LADA — девочки семи и четырех лет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, девочек перевозили без детских удерживающих устройств. Младшего ребенка пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, в том числе, как перевозили дети. Предварительно, водитель LADA со стажем вождения в восемь месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке.

В Тюмени 2 сентября на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них были дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В Тюмени 2 сентября вечером столкнулись LADA Granta и Nissan на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской из-за нарушения очередности проезда перекрестка. В ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей пассажиров LADA — девочки семи и четырех лет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, девочек перевозили без детских удерживающих устройств. Младшего ребенка пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, в том числе, как перевозили дети. Предварительно, водитель LADA со стажем вождения в восемь месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке.