02 сентября 2023
01 сентября 2023

В Тюмени из-за аварии пострадали две девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени после аварии госпитализировали четырехлетнюю девочку Фото:

В Тюмени 2 сентября на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них были дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

«В Тюмени 2 сентября вечером столкнулись LADA Granta и Nissan на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской из-за нарушения очередности проезда перекрестка. В ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей пассажиров LADA — девочки семи и четырех лет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По словам пресс-службы, девочек перевозили без детских удерживающих устройств. Младшего ребенка пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, в том числе, как перевозили дети. Предварительно, водитель LADA со стажем вождения в восемь месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке.

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В Тюмени 2 сентября на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, двое из них были дети. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД. «В Тюмени 2 сентября вечером столкнулись LADA Granta и Nissan на перекрестке улиц Тимофея Чаркова и Матмассовской из-за нарушения очередности проезда перекрестка. В ДТП пострадали пять человек, в том числе двое детей пассажиров LADA — девочки семи и четырех лет», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам пресс-службы, девочек перевозили без детских удерживающих устройств. Младшего ребенка пришлось госпитализировать. Обстоятельства аварии сейчас выясняются, в том числе, как перевозили дети. Предварительно, водитель LADA со стажем вождения в восемь месяцев не пропустил второй автомобиль на перекрестке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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