02 сентября 2023

Бастрыкин заинтересовался ДТП в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Авария произошла на перекрестке Сулимова-Омской в Екатеринбурге Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с автобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин поставил ход проверки аварии на контроль. Также он поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о принятом решении», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ».

Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса №082 не справился с управлением и въехал в столб. В салоне находились 26 человек, 11 из них увезли в больницу.

Прокуратура и СК начали проверку по факту ДТП. На место аварии выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с автобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Александр Бастрыкин поставил ход проверки аварии на контроль. Также он поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о принятом решении», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ». Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса №082 не справился с управлением и въехал в столб. В салоне находились 26 человек, 11 из них увезли в больницу. Прокуратура и СК начали проверку по факту ДТП. На место аварии выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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