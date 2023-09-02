Бастрыкин заинтересовался ДТП в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ДТП с автобусом в Екатеринбурге, где пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Александр Бастрыкин поставил ход проверки аварии на контроль. Также он поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о принятом решении», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК РФ».
Авария произошла утром 2 сентября на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По данным ГИБДД, водитель автобуса №082 не справился с управлением и въехал в столб. В салоне находились 26 человек, 11 из них увезли в больницу.
Прокуратура и СК начали проверку по факту ДТП. На место аварии выезжал замначальника УГИБДД по Свердловской области Денис Колясников.
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