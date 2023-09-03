Тюменская аэрозольная компания отрицает наличие «эстонского следа» на производстве

Завод «Тюменские аэрозоли» не признает связь с мужем премьер-министра Эстонии Каи Каллас

Тюменский аэрозольный завод обвинили в использовании эстонских компонентов при производстве перцовых баллончиков для МВД России Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Завод «Тюменские аэрозоли» отрицает влияние европейской политики на местное производство кислородных баллонов и другой продукции. Об этом заявил URA.RU генеральный директор завода Юрий Холодилин.

«Мы брали комплектующие в Эстонии для производства кислородных баллончиков, нам пошли навстречу во время пандемии; пошли навстречу несмотря на санкций. А теперь кто-то не так все это понял, и мы стали фигурантами пиар-компании по „наезду“ на на премьера Эстонии», — прокомментировал обвинения Холодилин.

О связи «Тюменских аэрозолей» с фирмой, которую возглавлял муж премьера Эстонии Каи Каллас, заявило со ссылкой на эстонские СМИ издание NEFT. После этого в социальных сетях появились теории о том, что тюменское предприятие через компанию Metaprint закупало в Европе баллончики для слезоточивого газа, который затем использовала российская полиция. «Баллоны, которые мы закупали у Metaprint, шли под кислородные аэрозоли, на них нам сразу наносили литографию — можно проверить, наверняка остались эскизы», — пояснил Холодилин.

По его словам, сотрудничать с МВД завод перестал еще в 2016 году. Кроме того, для слезоточивого газа используются не те баллончики, которые «Тюменские аэрозоли» закупили у Metaprint еще в 2022 году. «Для кислорода используются жестяные баллоны, которые выдерживают давление до 15 Бар. Слезоточивому газу нужны другие, алюминиевые, 18-20 Бар» — сообщил Холодилин.

По его словам, он уже дал разъяснения эстонским СМИ. Однако в России эти издания в данный момент недоступны.