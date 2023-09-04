Тюменцев предупреждают о внезапных заморозках

Служба оповещения предупредила тюменцев о резком снижении температуры

Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни опустится до -5 градусов по шкале Цельсия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни может опуститься до -5 градусов по Цельсию. О возможных заморозках в ночное время предупреждает telegram-канал службы оповещения Тюменской области.

«Внимание! На юге Тюменской области в ночные часы с 6 по 8 сентября в приземном слое ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, заморозки продлятся недолго. Ранее URA.RU рассказало, что уже к 10 сентября в регион вернутся сильные дожди.