Тюменцев предупреждают о внезапных заморозках

Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни опустится до -5 градусов по шкале Цельсия
Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни может опуститься до -5 градусов по Цельсию. О возможных заморозках в ночное время предупреждает telegram-канал службы оповещения Тюменской области.
«Внимание! На юге Тюменской области в ночные часы с 6 по 8 сентября в приземном слое ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, заморозки продлятся недолго. Ранее URA.RU рассказало, что уже к 10 сентября в регион вернутся сильные дожди.
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