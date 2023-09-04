04 сентября 2023

Тюменцев предупреждают о внезапных заморозках

Служба оповещения предупредила тюменцев о резком снижении температуры
© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, замерзшая лужа, опавшие листья, осень, лед
Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни опустится до -5 градусов по шкале Цельсия Фото:

Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни может опуститься до -5 градусов по Цельсию. О возможных заморозках в ночное время предупреждает telegram-канал службы оповещения Тюменской области.

«Внимание! На юге Тюменской области в ночные часы с 6 по 8 сентября в приземном слое ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, заморозки продлятся недолго. Ранее URA.RU рассказало, что уже к 10 сентября в регион вернутся сильные дожди.

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Температура воздуха в Тюмени в ближайшие дни может опуститься до -5 градусов по Цельсию. О возможных заморозках в ночное время предупреждает telegram-канал службы оповещения Тюменской области. «Внимание! На юге Тюменской области в ночные часы с 6 по 8 сентября в приземном слое ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов», — говорится в сообщении. По прогнозам синоптиков, заморозки продлятся недолго. Ранее URA.RU рассказало, что уже к 10 сентября в регион вернутся сильные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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