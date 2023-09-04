04 сентября 2023
03 сентября 2023

Стрелявший в силовиков житель ЯНАО скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, гкб40, больница, пациент, каталка больничная
В Ноябрьской ЦГБ скончался Марат Сайткулов, стрелявший в приставов 28 августа Фото:
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Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам

В Ноябрьске (ЯНАО) умер Марат Сайткулов, стрелявший в сотрудников федеральной службы судебных приставов 28 августа. Информацию о его смерти URA.RU сообщили источники.

«Марат Сайткулов скончался», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Факт смерти подтвердили в департаменте здравоохранения. Мужчина с 29 августа находился в реанимационном отделении Ноябрьской ЦГБ с ожогами более 75% тела.

Ранее URA.RU рассказало, что 28 августа судебные приставы принудительно попытались переселить Марата Сайткулова из ветхого дома в благоустроенную квартиру. В ответ он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников ведомства и заперся в доме. Переговоры с Сайткуловым шли более восьми часов, после чего было принято решение взять дом штурмом. В ответ на это мужчина устроил пожар, после чего он был доставлен в Ноябрьскую ЦГБ в тяжелом состоянии.

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В Ноябрьске (ЯНАО) умер Марат Сайткулов, стрелявший в сотрудников федеральной службы судебных приставов 28 августа. Информацию о его смерти URA.RU сообщили источники. «Марат Сайткулов скончался», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Факт смерти подтвердили в департаменте здравоохранения. Мужчина с 29 августа находился в реанимационном отделении Ноябрьской ЦГБ с ожогами более 75% тела. Ранее URA.RU рассказало, что 28 августа судебные приставы принудительно попытались переселить Марата Сайткулова из ветхого дома в благоустроенную квартиру. В ответ он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников ведомства и заперся в доме. Переговоры с Сайткуловым шли более восьми часов, после чего было принято решение взять дом штурмом. В ответ на это мужчина устроил пожар, после чего он был доставлен в Ноябрьскую ЦГБ в тяжелом состоянии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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