Стрелявший в силовиков житель ЯНАО скончался в больнице

05 сентября 2023 в 12:26 Размер текста - 17 +

В Ноябрьской ЦГБ скончался Марат Сайткулов, стрелявший в приставов 28 августа Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета Житель ЯНАО открыл стрельбу по судебным приставам В Ноябрьске (ЯНАО) умер Марат Сайткулов, стрелявший в сотрудников федеральной службы судебных приставов 28 августа. Информацию о его смерти URA.RU сообщили источники. «Марат Сайткулов скончался», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Факт смерти подтвердили в департаменте здравоохранения. Мужчина с 29 августа находился в реанимационном отделении Ноябрьской ЦГБ с ожогами более 75% тела. Ранее URA.RU рассказало, что 28 августа судебные приставы принудительно попытались переселить Марата Сайткулова из ветхого дома в благоустроенную квартиру. В ответ он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников ведомства и заперся в доме. Переговоры с Сайткуловым шли более восьми часов, после чего было принято решение взять дом штурмом. В ответ на это мужчина устроил пожар, после чего он был доставлен в Ноябрьскую ЦГБ в тяжелом состоянии.

В Ноябрьске (ЯНАО) умер Марат Сайткулов, стрелявший в сотрудников федеральной службы судебных приставов 28 августа. Информацию о его смерти URA.RU сообщили источники. «Марат Сайткулов скончался», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Факт смерти подтвердили в департаменте здравоохранения. Мужчина с 29 августа находился в реанимационном отделении Ноябрьской ЦГБ с ожогами более 75% тела. Ранее URA.RU рассказало, что 28 августа судебные приставы принудительно попытались переселить Марата Сайткулова из ветхого дома в благоустроенную квартиру. В ответ он произвел несколько выстрелов из ружья в сторону сотрудников ведомства и заперся в доме. Переговоры с Сайткуловым шли более восьми часов, после чего было принято решение взять дом штурмом. В ответ на это мужчина устроил пожар, после чего он был доставлен в Ноябрьскую ЦГБ в тяжелом состоянии.