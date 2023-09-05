Элитная гимназия Кургана останется без воды

В Кургане на сутки отключат десятки домов, гимназию №47 и ЗАГС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 7 сентября на сутки отключат холодную воду в элитной гимназии №47, ЗАГСе и десятках домов. Информация об этом сообщает «Водный Союз».

«На улице Коли Мяготина продолжаются работы по замене ветхих сетей. Завтра, 7 сентября, подрядчик „Водного Союза“ приступает к перекладке ветхого водопровода протяженностью 350 метров. С 09-00 до 24-00 без холодной воды останутся улица Станционная, 6 (гимназия №47), улица Зорге, 48 (ЗАГС)», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Отключение необходимо, чтобы проложить временный водопровод.

Также без холодного водоснабжения 7 сентября останутся 17 домов по улице Коли Мяготина, два теплопункта и еще четыре дома по улице Зорге. «Водный Союз» просит граждан заранее запастись водой.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане перенесли дату масштабного отключения воды из-за погоды. До этого коммунальщики планировали отключить ХВС почти у трети горожан из-за врезки водопровода.