Со счетов пермского завода «Метафракс» сняли запрет на выплаты «Газпромбанку»

06 сентября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Стратегическому предприятию разрешили исполнять кредитные обязательства перед «Газпромбанком» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Арбитражный суд Пермского края изменил часть обеспечительных мер, наложенных по иску Генпрокуратуры РФ на имущество и счета АО «Метафракс Кемикалс». По ходатайству представителей предприятия, ему разрешили выплачивать кредит «Газпромбанку», а также сняли арест с активов завода, находящихся у банка в залоге. «Суд определил заменить обеспечительные меры и запретить органам управления АО „Метафракс Кемикалс“ предпринимать меры, направленные на вывод денежных средств. Исключения — действия по перечислению денежных средств в пользу „Газпромбанка“ в рамках кредитных соглашений. Суд также определил наложить арест на все движимое и недвижимое имущество АО „Метафракс Кемикалс“, за исключением имущества, передаваемого в залог АО „Газпромбанк“», — сообщается в картотеке суда. Ранее по ходатайству ПАО «Метафракс Кемикалс» суд разрешил предприятию сдавать собственную недвижимость в аренду для жилья работников и молодых специалистов завода. Также акционерному обществу позволили открывать новые банковские счета и заключать договоры банковского сопровождения с целью исполнения гособоронзаказа. Обеспечительные меры на активы АО «Метафракс Кемикалс» наложены по иску Генпрокуратуры РФ. Она считает, что химический завод, который имеет для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия правительства России, и добивается передачи акций в собственность государства. На время судебных разбирательств руководству завода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать любые действия, ухудшающие положение сотрудников. Деньги на банковских счетах предприятия частично арестованы. Также судебными приставами наложен арест на имущество акционерного общества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края изменил часть обеспечительных мер, наложенных по иску Генпрокуратуры РФ на имущество и счета АО «Метафракс Кемикалс». По ходатайству представителей предприятия, ему разрешили выплачивать кредит «Газпромбанку», а также сняли арест с активов завода, находящихся у банка в залоге. «Суд определил заменить обеспечительные меры и запретить органам управления АО „Метафракс Кемикалс“ предпринимать меры, направленные на вывод денежных средств. Исключения — действия по перечислению денежных средств в пользу „Газпромбанка“ в рамках кредитных соглашений. Суд также определил наложить арест на все движимое и недвижимое имущество АО „Метафракс Кемикалс“, за исключением имущества, передаваемого в залог АО „Газпромбанк“», — сообщается в картотеке суда. Ранее по ходатайству ПАО «Метафракс Кемикалс» суд разрешил предприятию сдавать собственную недвижимость в аренду для жилья работников и молодых специалистов завода. Также акционерному обществу позволили открывать новые банковские счета и заключать договоры банковского сопровождения с целью исполнения гособоронзаказа. Обеспечительные меры на активы АО «Метафракс Кемикалс» наложены по иску Генпрокуратуры РФ. Она считает, что химический завод, который имеет для страны стратегическое значение, приватизировали без согласия правительства России, и добивается передачи акций в собственность государства. На время судебных разбирательств руководству завода запрещено принимать решения о выплатах дивидендов и предпринимать любые действия, ухудшающие положение сотрудников. Деньги на банковских счетах предприятия частично арестованы. Также судебными приставами наложен арест на имущество акционерного общества.