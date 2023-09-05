УФАС Тюменской области рассматривает три жалобы на закупку питания для ОКБ-2

УФАС по Тюменской области рассматривает одновременно три жалобы от участников закупки по организации питания для пациентов ОКБ-2 Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Закупка по организации питания для пациентов тюменской ОКБ-2 на период с 1 ноября 2023 года находится под угрозой срыва. Определение подрядчика приостановлено из-за сразу трех жалоб, которые направили в региональное управление ФАС участники закупки, сообщает портал госзакупок.

«Закупка № 0167200003423005148, оказание услуг по организации и обеспечению питанием пациентов ГБУЗ ТО „ОКБ №2“. Начальная стоимость закупки — 314,3 млн рублей. Текущий статус: определение поставщика приостановлено по жалобе», — сообщает портал.

С жалобами на организацию закупки и ее результаты обратились две московских и одна кировская компании. По их мнению, при определении победителя нарушен ряд условий: не учтены ранее исполненные контракты, не приняты во внимание некоторые документы. Также при составлении заявки заказчик не предоставил примерное меню, лишив участников закупки возможности подсчитать потенциальные затраты.

В настоящий момент все три жалобы находятся на рассмотрении УФАС по Тюменской области. При этом документы, приложенные организатором закупок, определяют, что кормить пациентов ОКБ-2 поставщик должен будет уже с 1 ноября 2023 года. URA.RU направило запрос в региональное управление ФАС, ответ ожидается.