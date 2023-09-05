Курганские власти пустят миллионы на ремонт старых иномарок, чтобы не ездить на «Ладах»

Курганские власти потратят десятки миллионов на ремонт старых иномарок

В Кургане власти отремонтируют семь старых иномарок за 19 млн Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В правительстве Курганской области отремонтируют и проведут техобслуживание семи автомобилей Nissan, выпущенных до 2013 года. На эти цели будет потрачено 19,3 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств марки Nissan», — говорится в наименовании закупки. Торги на ремонт семь легковых автомобилей в возрасте от 10 до 18 лет выиграла предприниматель из Кургана, занимающаяся обслуживанием ведомственного транспорта. Вероятно, так чиновники попытаются избежать пересадки на отечественный служебный транспорт.

Первоначально власти были готовы потратить на ремонт японских иномарок более 32 млн рублей. Победитель торгов снизил предложение до 19,3 млн. За эти деньги подрядчик проведет техобслуживание и ремонт семи автомобилей Nissan. Среди них седан Primera 2005 г. в., кроссовер X-trail 2013 г. в. и пять седанов Almera старше 10 лет. Средняя цена ремонта одного ТС превысит 2,7 млн.

Редакция направила запрос в правительство области с просьбой прокомментировать расходы на содержание транспорта. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ Владимир Путин собирается пересадить чиновник на отечественные машины. Транспорт у чиновников будет скромнее, но это назвали хорошим трендом.