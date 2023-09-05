05 сентября 2023

Пьяный тюменец забил знакомого до смерти из-за личной неприязни

© Служба новостей «URA.RU»
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Инцидент произошел 4 сентября в многоэтажке на улице Верхнетарманской Фото:

В Тюмени пьяный мужчина во время застолья забил до смерти знакомого руками и ногами из-за личной неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел 4 сентября в многоэтажке на улице Верхнетарманской.

«В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Следователи допросили очевидцев, осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело, тюменцу предъявлено обвинение по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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В Тюмени пьяный мужчина во время застолья забил до смерти знакомого руками и ногами из-за личной неприязни. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Инцидент произошел 4 сентября в многоэтажке на улице Верхнетарманской. «В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес потерпевшему не менее десяти ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм через некоторое время мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. Следователи допросили очевидцев, осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело, тюменцу предъявлено обвинение по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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