В Тюменском районе начали включать отопление

В учреждениях социальной сферы Тюменского района, таких как школа или больница, начали включать отопление. Как объяснила глава муниципального образования Светлана Иванова, решение принято из-за ночных заморозков.
«В первую очередь подключили стационарные медицинские учреждения, продолжается запуск тепла в детских садах и школах по заявкам руководителей учреждений. И хотя сейчас днем тепло, но ночами уже заморозки, помещения быстро остывают, а это чревато простудами у детей», — написала Иванова в своем telegram-канале.
При этом она напомнила, что отопление в многоквартирных домах появится при одном условии. Среднесуточная температура в течение пяти суток должна быть ниже или равна 8 градусам. Это правило действует и на Тюмень и на Тюменский район.
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