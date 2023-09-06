В Тюменском районе начали включать отопление

07 сентября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Ночные заморозки заставили коммунальщиков включить отопление раньше Фото: Илья Московец © URA.RU В учреждениях социальной сферы Тюменского района, таких как школа или больница, начали включать отопление. Как объяснила глава муниципального образования Светлана Иванова, решение принято из-за ночных заморозков. «В первую очередь подключили стационарные медицинские учреждения, продолжается запуск тепла в детских садах и школах по заявкам руководителей учреждений. И хотя сейчас днем тепло, но ночами уже заморозки, помещения быстро остывают, а это чревато простудами у детей», — написала Иванова в своем telegram-канале. При этом она напомнила, что отопление в многоквартирных домах появится при одном условии. Среднесуточная температура в течение пяти суток должна быть ниже или равна 8 градусам. Это правило действует и на Тюмень и на Тюменский район.

В учреждениях социальной сферы Тюменского района, таких как школа или больница, начали включать отопление. Как объяснила глава муниципального образования Светлана Иванова, решение принято из-за ночных заморозков. «В первую очередь подключили стационарные медицинские учреждения, продолжается запуск тепла в детских садах и школах по заявкам руководителей учреждений. И хотя сейчас днем тепло, но ночами уже заморозки, помещения быстро остывают, а это чревато простудами у детей», — написала Иванова в своем telegram-канале. При этом она напомнила, что отопление в многоквартирных домах появится при одном условии. Среднесуточная температура в течение пяти суток должна быть ниже или равна 8 градусам. Это правило действует и на Тюмень и на Тюменский район.