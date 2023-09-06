06 сентября 2023

В Тюменском районе начали включать отопление

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Ночные заморозки заставили коммунальщиков включить отопление раньше Фото:

В учреждениях социальной сферы Тюменского района, таких как школа или больница, начали включать отопление. Как объяснила глава муниципального образования Светлана Иванова, решение принято из-за ночных заморозков.

«В первую очередь подключили стационарные медицинские учреждения, продолжается запуск тепла в детских садах и школах по заявкам руководителей учреждений. И хотя сейчас днем тепло, но ночами уже заморозки, помещения быстро остывают, а это чревато простудами у детей», — написала Иванова в своем telegram-канале.

При этом она напомнила, что отопление в многоквартирных домах появится при одном условии. Среднесуточная температура в течение пяти суток должна быть ниже или равна 8 градусам. Это правило действует и на Тюмень и на Тюменский район.

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В учреждениях социальной сферы Тюменского района, таких как школа или больница, начали включать отопление. Как объяснила глава муниципального образования Светлана Иванова, решение принято из-за ночных заморозков. «В первую очередь подключили стационарные медицинские учреждения, продолжается запуск тепла в детских садах и школах по заявкам руководителей учреждений. И хотя сейчас днем тепло, но ночами уже заморозки, помещения быстро остывают, а это чревато простудами у детей», — написала Иванова в своем telegram-канале. При этом она напомнила, что отопление в многоквартирных домах появится при одном условии. Среднесуточная температура в течение пяти суток должна быть ниже или равна 8 градусам. Это правило действует и на Тюмень и на Тюменский район.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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