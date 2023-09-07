В ДТП с подростками-велосипедистами погибла тюменская спортсменка

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Фура врезалась в группу велосипедистов, среди которых была тюменка Фото:

В смертельном ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области погибла тюменская спортсменка Кира Пашкевич. Подросток была многократным призером на региональных соревнованиях. Ее смерть со ссылкой на родителей Киры подтвердили в Спортивной школе города Ишима, где она ранее жила и обучалась.

«Эту информацию донесли до мамы Киры. Я так полагаю, что дальше она позвонила Николаю Евсееву, тренеру девочки. Соответственно, от него мы узнали об этой страшной трагедии», — сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU представители школы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинградской области фура врезалась в группу велосипедистов-подростков на трассе. Как сообщают СМИ, в аварии пострадали 10 человек, а двое погибли. Среди них и тюменская спортсменка Пашкевич. При этом глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов заявил, что велосипедисты не имели разрешения на тренировку.

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В смертельном ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области погибла тюменская спортсменка Кира Пашкевич. Подросток была многократным призером на региональных соревнованиях. Ее смерть со ссылкой на родителей Киры подтвердили в Спортивной школе города Ишима, где она ранее жила и обучалась. «Эту информацию донесли до мамы Киры. Я так полагаю, что дальше она позвонила Николаю Евсееву, тренеру девочки. Соответственно, от него мы узнали об этой страшной трагедии», — сообщили в разговоре с корреспондентом URA.RU представители школы. Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинградской области фура врезалась в группу велосипедистов-подростков на трассе. Как сообщают СМИ, в аварии пострадали 10 человек, а двое погибли. Среди них и тюменская спортсменка Пашкевич. При этом глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов заявил, что велосипедисты не имели разрешения на тренировку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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