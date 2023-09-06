В Кургане назначили нового руководителя территориального избиркома

Новым председателем одной из территориальных избирательных комиссий в Курганской области стала Елена Недавняя. Информация об этом сообщается в официальном telegram-канале избиркома Курганской области.
«Назначен председатель Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана. Избирательная комиссия Курганской области назначила членом Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана с правом решающего голоса, а следующим решением — председателем этой комиссии Елену Недавнюю», — говорится в сообщении. Решение было принято на заседании 7 сентября.
Кандидатура Недавней была предложена собранием избирателей по месту жительства. Также сообщается, что она является завотделом документационного обеспечения департамента развития городского хозяйства администрации областного центра.
Ранее URA.RU писало, что руководитель Западной территориальной избирательной комиссии Кургана Андрей Давыдов покинул свой пост. Причиной ухода стало его письменное заявление.
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