06 сентября 2023

В Тюмени покажут фильмы про спецоперацию России на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Каннские львы 2015 в Синемапарк. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал
Тюменцам представят четыре фильма о спецоперации Фото:

В Тюмени организуют показ фильмов о специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщают в информационном центре правительства Тюменской области.

«Гостями мероприятия станут герои и авторы документальных лент, а также член Комитета семей воинов Отечества Ольга Лагутина. Показ кинокартин режиссеров-документалистов состоится в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 152)» — сообщили в инфоцентре.

Показ состоится 8 сентября в 10:00. Посмотреть можно будет следующие фильмы:

  • «Герои Донбасса. Комбат», режиссер Сергей Ганночка;
  • «Невыдуманная история маленького города», режиссер Владимир Демин;
  • «Путь воина», режиссер Денис Зязин;
  • «Отважные. Про любовь», режиссер Олеся Шигина.

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В Тюмени организуют показ фильмов о специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщают в информационном центре правительства Тюменской области. «Гостями мероприятия станут герои и авторы документальных лент, а также член Комитета семей воинов Отечества Ольга Лагутина. Показ кинокартин режиссеров-документалистов состоится в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 152)» — сообщили в инфоцентре. Показ состоится 8 сентября в 10:00. Посмотреть можно будет следующие фильмы:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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