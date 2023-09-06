В Тюмени покажут фильмы про спецоперацию России на Украине

Тюменцам представят четыре фильма о спецоперации
В Тюмени организуют показ фильмов о специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщают в информационном центре правительства Тюменской области.
«Гостями мероприятия станут герои и авторы документальных лент, а также член Комитета семей воинов Отечества Ольга Лагутина. Показ кинокартин режиссеров-документалистов состоится в Тюменском государственном институте культуры (ул. Республики, 152)» — сообщили в инфоцентре.
Показ состоится 8 сентября в 10:00. Посмотреть можно будет следующие фильмы:
- «Герои Донбасса. Комбат», режиссер Сергей Ганночка;
- «Невыдуманная история маленького города», режиссер Владимир Демин;
- «Путь воина», режиссер Денис Зязин;
- «Отважные. Про любовь», режиссер Олеся Шигина.
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