07 сентября 2023

Тюменцы готовы работать за меньшие деньги, чем россияне в целом

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, мелочь, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Тюменцы, в среднем, готовы работать за 50,5 тысяч в месяц Фото:

Зарплатные ожидания тюменцев оказались на 7 598 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter. Жители области готовы работать за 50 580 рублей в месяц.

«Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Тюменской области по итогам августа составила 50 580 рублей. Это на 7 598 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом (58 178 рублей)», — сообщили в компании.

При этом больше всего денег за свою работу просят представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг». Они хотят получать чуть больше 100 тысяч в месяц. В «Высшем и среднем менеджменте» запрос составляет 99 258 рублей, а в строительстве и сфере недвижимости — 94 533 рубля.

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Зарплатные ожидания тюменцев оказались на 7 598 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter. Жители области готовы работать за 50 580 рублей в месяц. «Средняя ожидаемая зарплата соискателей из Тюменской области по итогам августа составила 50 580 рублей. Это на 7 598 рублей меньше, чем средние ожидания соискателей по России в целом (58 178 рублей)», — сообщили в компании. При этом больше всего денег за свою работу просят представители сферы «Стратегия, инвестиции, консалтинг». Они хотят получать чуть больше 100 тысяч в месяц. В «Высшем и среднем менеджменте» запрос составляет 99 258 рублей, а в строительстве и сфере недвижимости — 94 533 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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