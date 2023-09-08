Балицкий: ВСУ взяли паузу после разгрома в Работино и Вербовом

08 сентября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

ВС РФ наносят авиаудары по позициям украинских сил недалеко от Работино, подчеркнул Евгений Балицкий Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли тактическую паузу в район сел Работино и Вербовое (Запорожская область) после того, как потерпели поражение от ВС РФ. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий. Западные СМИ в последние месяцы называют Работино главной целью ВСУ в ходе наступления, активные боевые действия в селе подтверждала и российская сторона. «В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По словам врио главы региона, российские солдаты продолжают наносить авиаудары по предполагаемым вражеским позициям. Украинские силы пытаются провести разведку, но безуспешно, уточнил Балицкий. ВС РФ 7 сентября уничтожили более сотни украинских солдат, отбив 14 их атак. На протяжении нескольких месяцев в районе сел Работино и Вербовое сохраняется напряженная обстановка. ВСУ активно наступали на данном направлении и предпринимали попытки штурма населенных пунктов. Накануне Балицкий заявлял и о том, что российские войска тактически оставили Работино из-за невозможности окопаться, однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли тактическую паузу в район сел Работино и Вербовое (Запорожская область) после того, как потерпели поражение от ВС РФ. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий. Западные СМИ в последние месяцы называют Работино главной целью ВСУ в ходе наступления, активные боевые действия в селе подтверждала и российская сторона. «В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По словам врио главы региона, российские солдаты продолжают наносить авиаудары по предполагаемым вражеским позициям. Украинские силы пытаются провести разведку, но безуспешно, уточнил Балицкий. ВС РФ 7 сентября уничтожили более сотни украинских солдат, отбив 14 их атак. На протяжении нескольких месяцев в районе сел Работино и Вербовое сохраняется напряженная обстановка. ВСУ активно наступали на данном направлении и предпринимали попытки штурма населенных пунктов. Накануне Балицкий заявлял и о том, что российские войска тактически оставили Работино из-за невозможности окопаться, однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.