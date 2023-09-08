Балицкий: ВСУ взяли паузу после разгрома в Работино и Вербовом

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Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВС РФ наносят авиаудары по позициям украинских сил недалеко от Работино, подчеркнул Евгений Балицкий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли тактическую паузу в район сел Работино и Вербовое (Запорожская область) после того, как потерпели поражение от ВС РФ. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий. Западные СМИ в последние месяцы называют Работино главной целью ВСУ в ходе наступления, активные боевые действия в селе подтверждала и российская сторона.

«В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

По словам врио главы региона, российские солдаты продолжают наносить авиаудары по предполагаемым вражеским позициям. Украинские силы пытаются провести разведку, но безуспешно, уточнил Балицкий.

ВС РФ 7 сентября уничтожили более сотни украинских солдат, отбив 14 их атак. На протяжении нескольких месяцев в районе сел Работино и Вербовое сохраняется напряженная обстановка. ВСУ активно наступали на данном направлении и предпринимали попытки штурма населенных пунктов. Накануне Балицкий заявлял и о том, что российские войска тактически оставили Работино из-за невозможности окопаться, однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли тактическую паузу в район сел Работино и Вербовое (Запорожская область) после того, как потерпели поражение от ВС РФ. Об этом рассказал врио главы региона Евгений Балицкий. Западные СМИ в последние месяцы называют Работино главной целью ВСУ в ходе наступления, активные боевые действия в селе подтверждала и российская сторона. «В течение прошедших суток, после понесенных потерь в районе населенных пунктов Работино и Вербовое противник взял тактическую паузу, активных действий не предпринимал», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. По словам врио главы региона, российские солдаты продолжают наносить авиаудары по предполагаемым вражеским позициям. Украинские силы пытаются провести разведку, но безуспешно, уточнил Балицкий. ВС РФ 7 сентября уничтожили более сотни украинских солдат, отбив 14 их атак. На протяжении нескольких месяцев в районе сел Работино и Вербовое сохраняется напряженная обстановка. ВСУ активно наступали на данном направлении и предпринимали попытки штурма населенных пунктов. Накануне Балицкий заявлял и о том, что российские войска тактически оставили Работино из-за невозможности окопаться, однако Минобороны РФ опровергло эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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