Военный эксперт раскрыл тактику ВСУ в Запорожье

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ хотят взять Работино для прорыва к Токмаку

08 сентября 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

ВСУ нужно Работино для прорыва в город Токмак, сообщил Владислав Шурыгин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области пытаются любой ценой закрепиться в селах Работино и Вербовое для прорыва в сторону города Токмак. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, такую тактику выбрал главком ВСУ Валерий Залужный. «Главная их задача (ВСУ в Запорожской области — прим. URA.RU) — взять Вербовое и Работино — высоты, которые находятся на пути к Токмаку», — рассказал Шурыгин в интервью NEWS.RU . Он добавил, что такую тактику обозначил главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению Шурыгина, армия Киева будет бросать все силы на данное направление. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 6 сентября заявил, что ВС РФ тактически отходят из села Работино. Российский военный сообщал, что ВСУ все равно не могут закрепиться в селе и несут потери из-за артиллерии РФ.





Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области пытаются любой ценой закрепиться в селах Работино и Вербовое для прорыва в сторону города Токмак. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, такую тактику выбрал главком ВСУ Валерий Залужный. «Главная их задача (ВСУ в Запорожской области — прим. URA.RU) — взять Вербовое и Работино — высоты, которые находятся на пути к Токмаку», — рассказал Шурыгин в интервью NEWS.RU. Он добавил, что такую тактику обозначил главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению Шурыгина, армия Киева будет бросать все силы на данное направление. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 6 сентября заявил, что ВС РФ тактически отходят из села Работино. Российский военный сообщал, что ВСУ все равно не могут закрепиться в селе и несут потери из-за артиллерии РФ.