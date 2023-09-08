Военный эксперт раскрыл тактику ВСУ в Запорожье

Военный эксперт Шурыгин: ВСУ хотят взять Работино для прорыва к Токмаку
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ нужно Работино для прорыва в город Токмак, сообщил Владислав Шурыгин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области пытаются любой ценой закрепиться в селах Работино и Вербовое для прорыва в сторону города Токмак. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, такую тактику выбрал главком ВСУ Валерий Залужный.

«Главная их задача (ВСУ в Запорожской области — прим. URA.RU) — взять Вербовое и Работино — высоты, которые находятся на пути к Токмаку», — рассказал Шурыгин в интервью NEWS.RU. Он добавил, что такую тактику обозначил главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению Шурыгина, армия Киева будет бросать все силы на данное направление.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 6 сентября заявил, что ВС РФ тактически отходят из села Работино. Российский военный сообщал, что ВСУ все равно не могут закрепиться в селе и несут потери из-за артиллерии РФ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области пытаются любой ценой закрепиться в селах Работино и Вербовое для прорыва в сторону города Токмак. По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, такую тактику выбрал главком ВСУ Валерий Залужный. «Главная их задача (ВСУ в Запорожской области — прим. URA.RU) — взять Вербовое и Работино — высоты, которые находятся на пути к Токмаку», — рассказал Шурыгин в интервью NEWS.RU. Он добавил, что такую тактику обозначил главком ВСУ Валерий Залужный. По мнению Шурыгина, армия Киева будет бросать все силы на данное направление. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий 6 сентября заявил, что ВС РФ тактически отходят из села Работино. Российский военный сообщал, что ВСУ все равно не могут закрепиться в селе и несут потери из-за артиллерии РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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