На курганской «Рублевке» полиция поймала наркодилера из Средней Азии

Курганская полиция задержала наркодилера в Кетовском округе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В лесу около села Введенское Кетовского округа, который иногда называют курганской «Рублевкой», полицейские при поддержке спецназа поймали наркосбытчика. Им оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Полицейские нашли у наркозакладчика140 свертков с героином. Общий вес изъятых наркотиков составил более 58 граммов», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, иностранец сначала прибыл в столичный регион, а затем в Тюменскую область, где продавал наркотики через тайниковые закладки. В Курганскую область он приехал с этой же целью.

Подозреваемый через мессенджер получил координаты закладки, забрал ее для распространения наркоманам, но был задержан курганскими полицейскими. На иностранца завели уголовное дело, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в лесном массиве Кетовского района Курганской области полицейские при силовой поддержке подразделения «Гром» задержали четверых наркосбытчиков. Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 10 миллионов рублей.