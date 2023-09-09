Артюхов проголосовал В Обдорской гимназии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области в Салехарде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Дмитрий Артюхов проголосовал только что в Обдорской гимназии. Призвал ямальцев выполнить гражданский долг и прийти на участки. От участия в викторине отказался и спешно уехал, сославшись на загруженность», — сообщил корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборах губернатора Тюменской области в ЯНАО будет разыгрываться квартира. Для этого нужно ответить правильно на вопросы в викторине.