Артюхов проголосовал В Обдорской гимназии
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области в Салехарде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Дмитрий Артюхов проголосовал только что в Обдорской гимназии. Призвал ямальцев выполнить гражданский долг и прийти на участки. От участия в викторине отказался и спешно уехал, сославшись на загруженность», — сообщил корреспондент.
Ранее URA.RU сообщало, что на выборах губернатора Тюменской области в ЯНАО будет разыгрываться квартира. Для этого нужно ответить правильно на вопросы в викторине.
Дмитрий Артюхов проголосовал в Обдорской гимназии в Салехарде
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