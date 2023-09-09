09 сентября 2023
08 сентября 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов принял участие в голосовании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Артюхов проголосовал В Обдорской гимназии Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области в Салехарде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Дмитрий Артюхов проголосовал только что в Обдорской гимназии. Призвал ямальцев выполнить гражданский долг и прийти на участки. От участия в викторине отказался и спешно уехал, сославшись на загруженность», — сообщил корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что на выборах губернатора Тюменской области в ЯНАО будет разыгрываться квартира. Для этого нужно ответить правильно на вопросы в викторине.

Дмитрий Артюхов проголосовал в Обдорской гимназии в Салехарде
Дмитрий Артюхов проголосовал в Обдорской гимназии в Салехарде
Фото:

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проголосовал на выборах губернатора Тюменской области в Салехарде. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Дмитрий Артюхов проголосовал только что в Обдорской гимназии. Призвал ямальцев выполнить гражданский долг и прийти на участки. От участия в викторине отказался и спешно уехал, сославшись на загруженность», — сообщил корреспондент. Ранее URA.RU сообщало, что на выборах губернатора Тюменской области в ЯНАО будет разыгрываться квартира. Для этого нужно ответить правильно на вопросы в викторине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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