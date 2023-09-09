09 сентября 2023

Бастрыкин поможет жительнице Тюмени, потерявшей ребенка на большом сроке

© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный, демография, пинетки, беременная женщина, беременность
Жительница Тюмени обвиняет медиков в случившемся Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе жительницы Тюмени, у которой на последнем месяце беременности погиб плод. В соцсети ведомство сообщает, что в случившемся женщина обвиняет медиков.

«К главе СК России А.И. Бастрыкину в его Приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница города Тюмени. Она сообщила о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи сотрудниками лечебного учреждения, что привело к гибели плода на последнем месяце ее беременности. Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению», — сообщается в telegram-канале «Информационного центра СК России». В ближайшее время главе ведомства доложат о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Ранее в Ишиме (Тюменская область) медики несвоевременно выявили у беременной пациентки злокачественную опухоль. По решению суда областная больница №4 выплатит женщине два миллиона рублей.

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе жительницы Тюмени, у которой на последнем месяце беременности погиб плод. В соцсети ведомство сообщает, что в случившемся женщина обвиняет медиков. «К главе СК России А.И. Бастрыкину в его Приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница города Тюмени. Она сообщила о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи сотрудниками лечебного учреждения, что привело к гибели плода на последнем месяце ее беременности. Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению», — сообщается в telegram-канале «Информационного центра СК России». В ближайшее время главе ведомства доложат о промежуточных результатах и принятом по итогам решении. Ранее в Ишиме (Тюменская область) медики несвоевременно выявили у беременной пациентки злокачественную опухоль. По решению суда областная больница №4 выплатит женщине два миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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