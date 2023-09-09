Бастрыкин поможет жительнице Тюмени, потерявшей ребенка на большом сроке

Жительница Тюмени обвиняет медиков в случившемся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки по жалобе жительницы Тюмени, у которой на последнем месяце беременности погиб плод. В соцсети ведомство сообщает, что в случившемся женщина обвиняет медиков.

«К главе СК России А.И. Бастрыкину в его Приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница города Тюмени. Она сообщила о ненадлежащем оказании ей медицинской помощи сотрудниками лечебного учреждения, что привело к гибели плода на последнем месяце ее беременности. Председатель СК России поставил на контроль проверку по обращению», — сообщается в telegram-канале «Информационного центра СК России». В ближайшее время главе ведомства доложат о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Ранее в Ишиме (Тюменская область) медики несвоевременно выявили у беременной пациентки злокачественную опухоль. По решению суда областная больница №4 выплатит женщине два миллиона рублей.