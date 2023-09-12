Тюменские VIP съедутся на инаугурацию Александра Моора в главный ДК города

Тюменская элита съедется на инаугурацию губернатора в эту пятницу
Инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет в пятницу, 15 сентября, в ДК «Нефтяник». По данным источников URA.RU, на нее приглашена вся политическая элита региона.
«Ожидается приезд VIP-гостей не только из Тюмени, но и из ХМАО и ЯНАО. Приезд гостей из Москвы пока не ожидается», — сообщает собеседник агентства.
Александр Моор победил на губернаторских выборах с результатом 78,7%. Теперь перед губернатором стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.
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