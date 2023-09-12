Тюменские VIP съедутся на инаугурацию Александра Моора в главный ДК города

Инаугурация Александра Моора состоится в ДК «Нефтяник»

13 сентября 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

Тюменская элита съедется на инаугурацию губернатора в эту пятницу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет в пятницу, 15 сентября, в ДК «Нефтяник». По данным источников URA.RU, на нее приглашена вся политическая элита региона. «Ожидается приезд VIP-гостей не только из Тюмени, но и из ХМАО и ЯНАО. Приезд гостей из Москвы пока не ожидается», — сообщает собеседник агентства. Александр Моор победил на губернаторских выборах с результатом 78,7%. Теперь перед губернатором стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.

Инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет в пятницу, 15 сентября, в ДК «Нефтяник». По данным источников URA.RU, на нее приглашена вся политическая элита региона. «Ожидается приезд VIP-гостей не только из Тюмени, но и из ХМАО и ЯНАО. Приезд гостей из Москвы пока не ожидается», — сообщает собеседник агентства. Александр Моор победил на губернаторских выборах с результатом 78,7%. Теперь перед губернатором стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.