12 сентября 2023

Тюменские VIP съедутся на инаугурацию Александра Моора в главный ДК города

Инаугурация Александра Моора состоится в ДК «Нефтяник»
© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень
Тюменская элита съедется на инаугурацию губернатора в эту пятницу Фото:

Инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет в пятницу, 15 сентября, в ДК «Нефтяник». По данным источников URA.RU, на нее приглашена вся политическая элита региона.

«Ожидается приезд VIP-гостей не только из Тюмени, но и из ХМАО и ЯНАО. Приезд гостей из Москвы пока не ожидается», — сообщает собеседник агентства.

Александр Моор победил на губернаторских выборах с результатом 78,7%. Теперь перед губернатором стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.

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Инаугурация губернатора Тюменской области Александра Моора пройдет в пятницу, 15 сентября, в ДК «Нефтяник». По данным источников URA.RU, на нее приглашена вся политическая элита региона. «Ожидается приезд VIP-гостей не только из Тюмени, но и из ХМАО и ЯНАО. Приезд гостей из Москвы пока не ожидается», — сообщает собеседник агентства. Александр Моор победил на губернаторских выборах с результатом 78,7%. Теперь перед губернатором стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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