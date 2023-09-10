В Запорожье раскрыли судьбу подбитых танков Challenger 2

Танки Challenger 2, которые армия России подбила, останутся ржаветь на поле боя. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — заявил Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал потерю Украиной двух танков Challenger 2.
Первый Challenger 2, который Украина получила от Великобритании, был уничтожен 5 сентября. Он поражен под селом Работино, из которого военные силы России тактически отступили. Второй танк был подбит 8 сентября.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отмечал, что Challenger 2 — устаревшая модель знаменитого танка. Он отметил, что эти машины проигрывают на поле боя российским бронемашинам, передает телеканал 360.
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