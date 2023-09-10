В Запорожье раскрыли судьбу подбитых танков Challenger 2

Рогов: подбитые танки Challenger 2 останутся ржаветь на поле боя

10 сентября 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Украина получила Challenger 2 весной 2023 года Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Танки Challenger 2, которые армия России подбила, останутся ржаветь на поле боя. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — заявил Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал потерю Украиной двух танков Challenger 2. Первый Challenger 2, который Украина получила от Великобритании, был уничтожен 5 сентября. Он поражен под селом Работино, из которого военные силы России тактически отступили. Второй танк был подбит 8 сентября. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отмечал, что Challenger 2 — устаревшая модель знаменитого танка. Он отметил, что эти машины проигрывают на поле боя российским бронемашинам, передает телеканал 360.

Танки Challenger 2, которые армия России подбила, останутся ржаветь на поле боя. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — заявил Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости. Таким образом он прокомментировал потерю Украиной двух танков Challenger 2. Первый Challenger 2, который Украина получила от Великобритании, был уничтожен 5 сентября. Он поражен под селом Работино, из которого военные силы России тактически отступили. Второй танк был подбит 8 сентября. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отмечал, что Challenger 2 — устаревшая модель знаменитого танка. Он отметил, что эти машины проигрывают на поле боя российским бронемашинам, передает телеканал 360.