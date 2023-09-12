Прокуратура разбирается в экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт под Новосибирском Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. Об этом сообщили в ведомстве. «Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указано в сообщении ведомства в Telegram . Там уточнили, что на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. По данным МЧС РФ, самолет Boeing, следующий по маршруту Сочи — Омск, утром 12 сентября экстренно сел на грунт в сельской местности под Новосибирском. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все пассажиры эвакуированы. По одной из версий, у самолета были проблемы с гидросистемой.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. Об этом сообщили в ведомстве. «Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указано в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. По данным МЧС РФ, самолет Boeing, следующий по маршруту Сочи — Омск, утром 12 сентября экстренно сел на грунт в сельской местности под Новосибирском. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все пассажиры эвакуированы. По одной из версий, у самолета были проблемы с гидросистемой.