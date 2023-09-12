Прокуратура разбирается в экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний»

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на грунт под Новосибирском Фото:

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. Об этом сообщили в ведомстве.

«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указано в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа.

По данным МЧС РФ, самолет Boeing, следующий по маршруту Сочи — Омск, утром 12 сентября экстренно сел на грунт в сельской местности под Новосибирском. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все пассажиры эвакуированы. По одной из версий, у самолета были проблемы с гидросистемой.

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. Об этом сообщили в ведомстве. «Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указано в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. По данным МЧС РФ, самолет Boeing, следующий по маршруту Сочи — Омск, утром 12 сентября экстренно сел на грунт в сельской местности под Новосибирском. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все пассажиры эвакуированы. По одной из версий, у самолета были проблемы с гидросистемой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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