Прокуратура разбирается в экстренной посадке самолета «Уральских авиалиний»

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. Об этом сообщили в ведомстве.
«Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указано в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа.
По данным МЧС РФ, самолет Boeing, следующий по маршруту Сочи — Омск, утром 12 сентября экстренно сел на грунт в сельской местности под Новосибирском. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все пассажиры эвакуированы. По одной из версий, у самолета были проблемы с гидросистемой.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» под Новосибирском. Об этом сообщили в ведомстве. «Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — указано в сообщении ведомства в Telegram. Там уточнили, что на борту рейса находились 159 человек, в том числе 23 ребенка и шесть членов экипажа. По данным МЧС РФ, самолет Boeing, следующий по маршруту Сочи — Омск, утром 12 сентября экстренно сел на грунт в сельской местности под Новосибирском. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все пассажиры эвакуированы. По одной из версий, у самолета были проблемы с гидросистемой.