Оппозиционный Ноябрьск отличился на выборах губернатора Тюменской области

Избиратели Ноябрьска активнее голосовали за губернатора Моора, чем в 2018 году

12 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

В этом году ноябряне активнее голосовали за Моора, чем на выборах 2018 года Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023 Александр Моор получил в свою поддержку от избирателей Ноябрьска (ЯНАО) на 6% голосов больше, чем на выборах тюменского губернатора 2018 года. Данные опубликованы на сайте областного избиркома. «Моор Александр Викторович — 74,44%», — говорится на сайте. За него проголосовало 36 338 избирателей. В 2018 году город занимал одну из последних позиций по результатам выборов — тогда за Моора проголосовало 68,31% избирателей. Источники агентства сообщают, что такие результаты могла спровоцировать поездка Моора в Ноябрьск накануне выборов, где он лично пообщался с горожанами и поздравил их с днем города. В целом Ноябрьск даже смог обогнать по явке другие крупные ямальские города. Салехард и Новый Уренгой заняли последние строчки по итогам голосования, обеспечив 63,30% и 61,81% явки. В избирательной комиссии Ямала прокомментировали, почему газовая столица региона показала наименьший результат среди других муниципалитетов. «Явка избирателей Нового Уренгоя всегда примерно такая. Большой город, по сравнению с другими городами Ямала. Много приезжих. В том числе не с ямальскими корнями. Это можно рассматривать только как одну из причин. Активность избирателей любого МО — предмет всестороннего анализа. Если говорить о работе избиркомов Нового Уренгоя, то комиссиями города была проведена большая подготовительная работа, в том числе информационная. И это единственное, что мы компетентны анализировать», — сообщили там. Ноябрьск традиционно считается самым протестным городом на Ямале. Опрошенные URA.RU политологи ранее отмечали, что в городе наиболее сильны противники партии «Единая Россия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Александр Моор получил в свою поддержку от избирателей Ноябрьска (ЯНАО) на 6% голосов больше, чем на выборах тюменского губернатора 2018 года. Данные опубликованы на сайте областного избиркома. «Моор Александр Викторович — 74,44%», — говорится на сайте. За него проголосовало 36 338 избирателей. В 2018 году город занимал одну из последних позиций по результатам выборов — тогда за Моора проголосовало 68,31% избирателей. Источники агентства сообщают, что такие результаты могла спровоцировать поездка Моора в Ноябрьск накануне выборов, где он лично пообщался с горожанами и поздравил их с днем города. В целом Ноябрьск даже смог обогнать по явке другие крупные ямальские города. Салехард и Новый Уренгой заняли последние строчки по итогам голосования, обеспечив 63,30% и 61,81% явки. В избирательной комиссии Ямала прокомментировали, почему газовая столица региона показала наименьший результат среди других муниципалитетов. «Явка избирателей Нового Уренгоя всегда примерно такая. Большой город, по сравнению с другими городами Ямала. Много приезжих. В том числе не с ямальскими корнями. Это можно рассматривать только как одну из причин. Активность избирателей любого МО — предмет всестороннего анализа. Если говорить о работе избиркомов Нового Уренгоя, то комиссиями города была проведена большая подготовительная работа, в том числе информационная. И это единственное, что мы компетентны анализировать», — сообщили там. Ноябрьск традиционно считается самым протестным городом на Ямале. Опрошенные URA.RU политологи ранее отмечали, что в городе наиболее сильны противники партии «Единая Россия».