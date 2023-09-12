Жены курганских бойцов отправили адресные посылки на фронт. Видео

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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, гуманитарная помощь, гуманитарка, машина уаз
Курганская область собрала груз для бойцов СВО и жителей ЛНР Фото:

Родственники курганских бойцов могут отправить на фронт адресные посылки с теплой одеждой и продуктами. Об этом сообщает правительство Курганской области на своей странице во «ВКонтакте». Из региона направили очередную партию груза для бойцов и жителей подшефных территорий ЛНР.

«У жен курганских бойцов появилась возможность передать адресные посылки лично каждому бойцу. Жены привезли посылки из Тюмени, Челябинска, Шадринска, из районов Курганской области, из Кургана. Это огромная работа, все благодарны, ребята там ждут посылку от мамы или от жены», — сказала представитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Оксана Пашкова.

Чаще передают теплую одежду, а также продукты, сухофрукты. Жена бойца, который ушел на СВО месяц назад, рассказала, что передала в посылке грибную икру, соленые грузди, влажные салфетки, теплые вещи — шерстяные носки, перчатки, шапки. Из Курганской области для бойцов и в ЛНР направили снаряжение, экипировку, бензопилы и генераторы, а также два УАЗа.

Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили свыше 400 посылок с гуманитарным грузом в зону проведения СВО по «Почте России». Отправить бесплатно посылку бойцам на Донбасс можно с 1 мая. Вес такой посылки должен быть не более 10 килограммов.

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Родственники курганских бойцов могут отправить на фронт адресные посылки с теплой одеждой и продуктами. Об этом сообщает правительство Курганской области на своей странице во «ВКонтакте». Из региона направили очередную партию груза для бойцов и жителей подшефных территорий ЛНР. «У жен курганских бойцов появилась возможность передать адресные посылки лично каждому бойцу. Жены привезли посылки из Тюмени, Челябинска, Шадринска, из районов Курганской области, из Кургана. Это огромная работа, все благодарны, ребята там ждут посылку от мамы или от жены», — сказала представитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Оксана Пашкова. Чаще передают теплую одежду, а также продукты, сухофрукты. Жена бойца, который ушел на СВО месяц назад, рассказала, что передала в посылке грибную икру, соленые грузди, влажные салфетки, теплые вещи — шерстяные носки, перчатки, шапки. Из Курганской области для бойцов и в ЛНР направили снаряжение, экипировку, бензопилы и генераторы, а также два УАЗа. Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области отправили свыше 400 посылок с гуманитарным грузом в зону проведения СВО по «Почте России». Отправить бесплатно посылку бойцам на Донбасс можно с 1 мая. Вес такой посылки должен быть не более 10 килограммов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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