10 сентября 2023
09 сентября 2023

Курганцы бесплатно отправили сотни посылок бойцам на Донбасс

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Z Донбассу УФСИН. Пермь, гуманитарная помощь, донбасс, коробка, гуманитарка
Больше всего отправлений было принято почтовой компанией в мае (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Курганской области отправили свыше 400 посылок с гуманитарным грузом в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба АО «Почта России».

«Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью „Почты России“ более 400 посылок в зону спецоперации», — сообщила пресс-служба. Также уточняется, что больше всего отправлений курганцы передали в почтовые отделения в мае — тогда почтой было принято 100 посылок для военных.

Отправить бесплатно посылку бойцам на Донбасс курганцы могут с 1 мая. Отправления по количеству не ограничены. Вес такой посылки должен быть не более 10 килограммов.

Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили 220 посылок в зону СВО. Из принимающего отделения почтовой компании посылка отправляется в логистический центр Москвы, после чего передается представителям Минобороны и затем доставляется военнослужащим.

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Жители Курганской области отправили свыше 400 посылок с гуманитарным грузом в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба АО «Почта России». «Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью „Почты России“ более 400 посылок в зону спецоперации», — сообщила пресс-служба. Также уточняется, что больше всего отправлений курганцы передали в почтовые отделения в мае — тогда почтой было принято 100 посылок для военных. Отправить бесплатно посылку бойцам на Донбасс курганцы могут с 1 мая. Отправления по количеству не ограничены. Вес такой посылки должен быть не более 10 килограммов. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили 220 посылок в зону СВО. Из принимающего отделения почтовой компании посылка отправляется в логистический центр Москвы, после чего передается представителям Минобороны и затем доставляется военнослужащим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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