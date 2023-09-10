Курганцы бесплатно отправили сотни посылок бойцам на Донбасс

11 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Больше всего отправлений было принято почтовой компанией в мае (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области отправили свыше 400 посылок с гуманитарным грузом в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба АО «Почта России». «Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью „Почты России“ более 400 посылок в зону спецоперации», — сообщила пресс-служба. Также уточняется, что больше всего отправлений курганцы передали в почтовые отделения в мае — тогда почтой было принято 100 посылок для военных. Отправить бесплатно посылку бойцам на Донбасс курганцы могут с 1 мая. Отправления по количеству не ограничены. Вес такой посылки должен быть не более 10 килограммов. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили 220 посылок в зону СВО. Из принимающего отделения почтовой компании посылка отправляется в логистический центр Москвы, после чего передается представителям Минобороны и затем доставляется военнослужащим.

Жители Курганской области отправили свыше 400 посылок с гуманитарным грузом в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба АО «Почта России». «Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью „Почты России“ более 400 посылок в зону спецоперации», — сообщила пресс-служба. Также уточняется, что больше всего отправлений курганцы передали в почтовые отделения в мае — тогда почтой было принято 100 посылок для военных. Отправить бесплатно посылку бойцам на Донбасс курганцы могут с 1 мая. Отправления по количеству не ограничены. Вес такой посылки должен быть не более 10 килограммов. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили 220 посылок в зону СВО. Из принимающего отделения почтовой компании посылка отправляется в логистический центр Москвы, после чего передается представителям Минобороны и затем доставляется военнослужащим.