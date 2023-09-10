Курганцы бесплатно отправили сотни посылок бойцам на Донбасс

Жители Курганской области отправили свыше 400 посылок с гуманитарным грузом в зону проведения СВО. Об этом сообщила пресс-служба АО «Почта России».
«Жители Курганской области с 1 мая бесплатно отправили с помощью „Почты России“ более 400 посылок в зону спецоперации», — сообщила пресс-служба. Также уточняется, что больше всего отправлений курганцы передали в почтовые отделения в мае — тогда почтой было принято 100 посылок для военных.
Отправить бесплатно посылку бойцам на Донбасс курганцы могут с 1 мая. Отправления по количеству не ограничены. Вес такой посылки должен быть не более 10 килограммов.
Ранее URA.RU писало, что курганцы отправили 220 посылок в зону СВО. Из принимающего отделения почтовой компании посылка отправляется в логистический центр Москвы, после чего передается представителям Минобороны и затем доставляется военнослужащим.
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