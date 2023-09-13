Челябинский замкомполка Гагарин набирает добровольцев на службу по контракту

Юрий «Ангел» Гагарин будет лично отбирать кандидатов на службу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира мотострелкового полка, участвующего в СВО, челябинец Юрий Гагарин (позывной «Ангел» — прим. URA.RU) набирает добровольцев для службы по контракту в полку. Как сообщил URA.RU сам Гагарин, он лично будет проводить отбор кандидатов.

«Требуются мужчины в возрасте от 21 года до 50 лет по разным военно-учетным специальностям. Набор производится в мотострелковый полк. Специализация полка и условия контракта будут обсуждаться при собеседовании», — сообщил URA.RU Гагарин.

По словам «Ангела» в полк принимаются кандидаты со всей страны. В заявлении на вступление в полк им необходимо указать информацию о себе и контактный телефон для обратной связи.

«Ангел» уже обращался к россиянам с призывом вступать в ряды ВС РФ. Прямиком с фронта он записал видеообращение. По его словам, ждут всех желающих. Все добровольцы пройдут необходимое обучение под руководством опытных военных.

Сам Гагарин находится на фронте с марта 2022 года. Его группа принимала участие в операции по освобождению Мариуполя. Только в этой операции он спас свыше 360 детских жизней. На себе военные выносили испуганных детей из подвалов домов, занятых украинскими националистами. За свои заслуги Гагарин был удостоен государственных наград. Также о нем написали в новом учебнике по истории России.