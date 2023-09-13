В ЯНАО мужчина приставал к девочке и хотел увести ее к себе домой

В Надыме (ЯНАО) мужчина пристал на улице к 12-летней девочке и настойчиво звал ее в гости, а после преследовал ее до подъезда. Об этом сообщили очевидцы, полиция начала проверку инцидента.
«[В Надыме] около дома Комсомольская 12/1 мужчина в темной куртке и темных штанах, подвыпивший, предложил девочке пойти к нему в гости. Двенадцатилетняя девочка вышла выбросить мусор. [Услышав] предложение мужчины, ребенок испугался и пошел быстрее в сторону подъезда», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».
По сообщению родителей, девочка прибежала домой в слезах и была очень напугана. Когда они вышли на улицу, они уже никого не обнаружили.
В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту сообщили, что данный факт зарегистрирован. Сотрудники полиции проводят проверку.
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