13 сентября 2023
12 сентября 2023

В ЯНАО мужчина приставал к девочке и хотел увести ее к себе домой

© Служба новостей «URA.RU»
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В Надыме неизвестный хотел увести 12-летнюю девочку «в гости» Фото:

В Надыме (ЯНАО) мужчина пристал на улице к 12-летней девочке и настойчиво звал ее в гости, а после преследовал ее до подъезда. Об этом сообщили очевидцы, полиция начала проверку инцидента.

«[В Надыме] около дома Комсомольская 12/1 мужчина в темной куртке и темных штанах, подвыпивший, предложил девочке пойти к нему в гости. Двенадцатилетняя девочка вышла выбросить мусор. [Услышав] предложение мужчины, ребенок испугался и пошел быстрее в сторону подъезда», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению родителей, девочка прибежала домой в слезах и была очень напугана. Когда они вышли на улицу, они уже никого не обнаружили.

В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту сообщили, что данный факт зарегистрирован. Сотрудники полиции проводят проверку.

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В Надыме (ЯНАО) мужчина пристал на улице к 12-летней девочке и настойчиво звал ее в гости, а после преследовал ее до подъезда. Об этом сообщили очевидцы, полиция начала проверку инцидента. «[В Надыме] около дома Комсомольская 12/1 мужчина в темной куртке и темных штанах, подвыпивший, предложил девочке пойти к нему в гости. Двенадцатилетняя девочка вышла выбросить мусор. [Услышав] предложение мужчины, ребенок испугался и пошел быстрее в сторону подъезда», — сообщается в группе «Злой и добрый надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». По сообщению родителей, девочка прибежала домой в слезах и была очень напугана. Когда они вышли на улицу, они уже никого не обнаружили. В пресс-службе УМВД по ЯНАО корреспонденту сообщили, что данный факт зарегистрирован. Сотрудники полиции проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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