13 сентября 2023

Осужденного за госизмену Сафронова увезли в неизвестном направлении

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Оглашение решения суда Ивану Сафронову. Москва, сафронов иван
Сафронова увезли из колонии в Красноярске Фото:
новость из сюжета
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене

Бывшего советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, признанного виновным в госизмене, увезли из колонии под Красноярском в неизвестном направлении. Об этом сообщил один из его адвокатов Дмитрий Катчев.

«Мы уже купили билеты на самолет, но от людей, которые пишут Ивану в колонию электронные письма, в среду стало известно, что его там уже нет и послания возвращаются обратно с пометкой, что адресат выбыл», — сообщил Катчев «Коммерсанту».

Защита Сафронова пытается выяснить, куда и по какой причине перевели осужденного. Адвокат предположил, что журналиста могли перевести в другое учреждение, поскольку ИК-7 в селе Арейское могли закрыть на ремонт.

Сафронов был приговорен к 22 годам колонии за госизмену. По версии ФСБ, журналиста в 2012 году завербовала чешская спецслужба, а задание он выполнил в 2017 году. Журналист был задержан летом 2020 года. Свою вину Сафронов не признал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «контрразведка все зафиксировала», а оправданность срока он судить не берется.

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Бывшего советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, признанного виновным в госизмене, увезли из колонии под Красноярском в неизвестном направлении. Об этом сообщил один из его адвокатов Дмитрий Катчев. «Мы уже купили билеты на самолет, но от людей, которые пишут Ивану в колонию электронные письма, в среду стало известно, что его там уже нет и послания возвращаются обратно с пометкой, что адресат выбыл», — сообщил Катчев «Коммерсанту». Защита Сафронова пытается выяснить, куда и по какой причине перевели осужденного. Адвокат предположил, что журналиста могли перевести в другое учреждение, поскольку ИК-7 в селе Арейское могли закрыть на ремонт. Сафронов был приговорен к 22 годам колонии за госизмену. По версии ФСБ, журналиста в 2012 году завербовала чешская спецслужба, а задание он выполнил в 2017 году. Журналист был задержан летом 2020 года. Свою вину Сафронов не признал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «контрразведка все зафиксировала», а оправданность срока он судить не берется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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