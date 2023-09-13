Осужденного за госизмену Сафронова увезли в неизвестном направлении

Бывшего советника главы «Роскосмоса», журналиста Ивана Сафронова, признанного виновным в госизмене, увезли из колонии под Красноярском в неизвестном направлении. Об этом сообщил один из его адвокатов Дмитрий Катчев.
«Мы уже купили билеты на самолет, но от людей, которые пишут Ивану в колонию электронные письма, в среду стало известно, что его там уже нет и послания возвращаются обратно с пометкой, что адресат выбыл», — сообщил Катчев «
Защита Сафронова пытается выяснить, куда и по какой причине перевели осужденного. Адвокат предположил, что журналиста могли перевести в другое учреждение, поскольку ИК-7 в селе Арейское могли закрыть на ремонт.
Сафронов был приговорен к 22 годам колонии за госизмену. По версии ФСБ, журналиста в 2012 году завербовала чешская спецслужба, а задание он выполнил в 2017 году. Журналист был задержан летом 2020 года. Свою вину Сафронов не признал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «контрразведка все зафиксировала», а оправданность срока он судить не берется.
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