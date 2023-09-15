Принято решение исключить расходы из бюджета на проведение выборов на Украине в 2024 году. Об этом рассказал украинский народный депутат Ярослав Железняк.
«Расходы на выборы в следующем году из бюджета не предусмотрены», — написал Железняк в своем telegram-канал. Он добавил, что таким образом, интрига относительно предстоящих выборов в следующем году снята. Важно отметить, что в 2019 году расходы на выборы составляли четыре миллиарда гривен, заключил нардеп.
Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что проведение президентских выборов в стране в 2024 году может привести к дестабилизации и хаосу. Украинский президент Владимир Зеленский, по мнению французских журналистов, нуждается в президентских выборах в 2024 году для укрепления своей власти. Он уже выразил желание баллотироваться на второй срок. Ранее Зеленский предлагал США спонсировать эти выборы. Вице-спикер Верховной рады Украины Александр Корниенко заявил, что странам Запада не следует публично обсуждать проведение выборов на Украине, передает «Национальная служба новостей».
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