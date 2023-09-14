Экс-главврач курганского онкодиспансера Сепиашвили станет лицом медицинской реформы. Инсайд

Курганский онколог Сепиашвили соберет жалобы на объединение больниц

15 сентября 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Гиви Сепиашливи отправят по округам разъяснять медицинскую реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего главврача Курганского областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили решили сделать лицом медицинской реформы и направить с разъяснительной миссией по округам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий региональным властям. «Сепиашвили отправят по округам рассказывать, какая замечательная медицинская реформа проходит в Курганской области. Проблем в сфере здравоохранения очень много, недовольных системой много, кому-то нужно успокоить людей. Гиви Георгиевич — один из самых уважаемых и известных врачей Кургана. Кроме того, он умеет убеждать и успокаивать. Эти человеческие качества и авторитет Сепиашвили решили применить власти», — говорит источник. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать данную информацию, ответ на момент публикации не поступил. Гиви Сепиашвили ответил URA.RU, что его пока никто не уполномочил говорить о медицинской реформе в округах. «Надо людям разъяснять, что главное — здоровый образ жизни, а в онкологии — ранняя диагностика. Буду рассказывать о доступности медпомощи, как попасть в ту или иную больницу, межрайонную больницу, в ЦАОП (Центр амбулаторной онкологической помощи), задачи ЦАОПа. На сегодняшний день онкодиспансер перегружен, чтобы его разгрузить и улучшить диагностику, сократить время обследования необходимо, чтобы люди проходили обследования в ЦАОПах планомерно. Онкология — это не экстренная помощь, а плановая. Надо наладить эту взаимосвязь: ФАПы — ЦАОПы — онкодиспансер», — ответил онколог. Сепиашвили добавил, что не собирается уезжать из Курганской области и не бросит онкодиспансер. «Для меня куда-то уехать — все равно, что предать свой народ. Я как работал, так и буду работать для людей», — подчеркнул он. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача онкодиспансера «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов». Руководителем Курганского онокдиспансера с 12 сентября назначен бывший замминистра здравоохранения Республики Крым Валентин Савченко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего главврача Курганского областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили решили сделать лицом медицинской реформы и направить с разъяснительной миссией по округам. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий региональным властям. «Сепиашвили отправят по округам рассказывать, какая замечательная медицинская реформа проходит в Курганской области. Проблем в сфере здравоохранения очень много, недовольных системой много, кому-то нужно успокоить людей. Гиви Георгиевич — один из самых уважаемых и известных врачей Кургана. Кроме того, он умеет убеждать и успокаивать. Эти человеческие качества и авторитет Сепиашвили решили применить власти», — говорит источник. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой прокомментировать данную информацию, ответ на момент публикации не поступил. Гиви Сепиашвили ответил URA.RU, что его пока никто не уполномочил говорить о медицинской реформе в округах. «Надо людям разъяснять, что главное — здоровый образ жизни, а в онкологии — ранняя диагностика. Буду рассказывать о доступности медпомощи, как попасть в ту или иную больницу, межрайонную больницу, в ЦАОП (Центр амбулаторной онкологической помощи), задачи ЦАОПа. На сегодняшний день онкодиспансер перегружен, чтобы его разгрузить и улучшить диагностику, сократить время обследования необходимо, чтобы люди проходили обследования в ЦАОПах планомерно. Онкология — это не экстренная помощь, а плановая. Надо наладить эту взаимосвязь: ФАПы — ЦАОПы — онкодиспансер», — ответил онколог. Сепиашвили добавил, что не собирается уезжать из Курганской области и не бросит онкодиспансер. «Для меня куда-то уехать — все равно, что предать свой народ. Я как работал, так и буду работать для людей», — подчеркнул он. Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Алексей Сигидаев объяснил отставку Сепиашвили с должности главврача онкодиспансера «необходимостью организации крупномасштабной общественно-политической структуры и постановкой задач федерального уровня по проведению выборов». Руководителем Курганского онокдиспансера с 12 сентября назначен бывший замминистра здравоохранения Республики Крым Валентин Савченко.