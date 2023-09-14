14 сентября 2023

В гордуме Тюмени депутат-новичок нажил себе врагов из числа опытных политиков

Депутат Корчагин из гордумы Тюмени претендует на место зампреда комиссии
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Гордумы. Челябинск, карточка для голосования, депутаты
В думе Тюмени разгорается первый конфликт Фото:

В гордуме Тюмени депутат-новичок Виктор Корчагин нажил себе врагов из числа опытных политиков. Конфликт случился из-за портфеля зампреда комиссии по городскому хозяйству. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.

«На эту должность нескромно посягнул впервые избравшийся в думу представитель застройщика „Брусника“ Виктор Корчагин. Его амбиции возмущают Дмитрия Антипова, возглавлявшего комиссию в прошлом созыве, и его бывшего зама Александра Григорьева. Оба уверены, что снова займут прежние позиции и не хотят пускать к себе в компанию „чужака“», — поделился собеседник агентства.

По данным инсайдеров, место второго заместителя (в прошлом созыве его занимал экс-депутат от СР Гороховцев) уже было обещано депутату Александру Захарову. Он также против кандидатуры Корчагина.

Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU публиковало состав нового созыва городской думы Тюмени.

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В гордуме Тюмени депутат-новичок Виктор Корчагин нажил себе врагов из числа опытных политиков. Конфликт случился из-за портфеля зампреда комиссии по городскому хозяйству. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики. «На эту должность нескромно посягнул впервые избравшийся в думу представитель застройщика „Брусника“ Виктор Корчагин. Его амбиции возмущают Дмитрия Антипова, возглавлявшего комиссию в прошлом созыве, и его бывшего зама Александра Григорьева. Оба уверены, что снова займут прежние позиции и не хотят пускать к себе в компанию „чужака“», — поделился собеседник агентства. По данным инсайдеров, место второго заместителя (в прошлом созыве его занимал экс-депутат от СР Гороховцев) уже было обещано депутату Александру Захарову. Он также против кандидатуры Корчагина. Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU публиковало состав нового созыва городской думы Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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