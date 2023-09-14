В гордуме Тюмени депутат-новичок нажил себе врагов из числа опытных политиков

В гордуме Тюмени депутат-новичок Виктор Корчагин нажил себе врагов из числа опытных политиков. Конфликт случился из-за портфеля зампреда комиссии по городскому хозяйству. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политики.
«На эту должность нескромно посягнул впервые избравшийся в думу представитель застройщика „Брусника“ Виктор Корчагин. Его амбиции возмущают Дмитрия Антипова, возглавлявшего комиссию в прошлом созыве, и его бывшего зама Александра Григорьева. Оба уверены, что снова займут прежние позиции и не хотят пускать к себе в компанию „чужака“», — поделился собеседник агентства.
По данным инсайдеров, место второго заместителя (в прошлом созыве его занимал экс-депутат от СР Гороховцев) уже было обещано депутату Александру Захарову. Он также против кандидатуры Корчагина.
Агентство направило запрос в гордуму Тюмени. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU публиковало состав нового созыва городской думы Тюмени.
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